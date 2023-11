Dysfonction érectile: l’activité physique est aussi efficace que le Viagra

Trente minutes d’activité physique trois fois par semaine peuvent être aussi efficaces que des médications comme le Viagra pour améliorer la fonction érectile, démontre une méta-analyse réalisée par des chercheurs américains.

Et plus la dysfonction érectile du patient était sévère, plus les effets bénéfiques d’une remise en forme étaient importants, ont constaté les chercheurs.

«Si on sait que les hommes qui ont une dysfonction (érectile) sévère sont ceux qui s’améliorent le plus, imaginez si on a un problème de léger à modéré…, a dit le docteur Serge Carrier, qui est urologue au Centre universitaire de santé McGill. C’est encore plus important de s’en occuper pour ne pas se retrouver avec un cas sévère; plus on commence tôt, mieux c’est.»

Les auteurs de la méta-analyse ont épluché onze études randomisées regroupant environ 1100 hommes; environ la moitié des participants à ces études avaient été assignés au groupe qui profitait d’un programme d’exercice, et l’autre moitié au groupe témoin.

Sur une échelle normalisée de 6 à 30, les hommes présentant la dysfonction érectile la plus importante ont témoigné d’une amélioration de cinq points; les hommes chez qui elle était plus modeste ont affiché une amélioration de deux ou trois points. En comparaison, des molécules comme le sildénafil (Viagra) ou le tadalafil (Cialis) génèrent habituellement des améliorations de quatre à huit points.

Les médecins savent depuis longtemps que la fonction érectile est associée à la santé cardiovasculaire.

«Si on améliore la santé des artères du cœur, on va aussi améliorer la santé des artères du pénis, qui sont plus petites, a résumé le docteur Carrier. Les érections, c’est un phénomène d’engorgement du pénis par l’augmentation du flot (sanguin), donc ça prend de bons vaisseaux pour bien fonctionner.»

Le diabète, l’hypertension, l’embonpoint, le tabagisme et la sédentarité, pour ne nommer que ceux-là, sont autant de facteurs qui peuvent nuire à la santé cardiovasculaire d’un homme, et du fait même à la qualité de ses érections.

Et si une activité aérobique comme la marche ou le vélo viendra améliorer la santé cardiovasculaire, un entraînement de musculation pourra aussi être utile face à la dysfonction érectile, puisqu’il incitera l’organisme à produire de la testostérone, a rappelé le docteur Carrier.

«Les hommes étant les hommes, il faut répéter souvent, a lancé le docteur Carrier en riant. Si je dis à un fumeur que la cigarette va lui donner un cancer du poumon ou de la gorge, il va me répondre qu’il faut bien mourir de quelque chose. Mais si je lui dis qu’il va mourir impuissant s’il continue à fumer… Des fois cette phrase-là a plus d’impact.»

Les problèmes de dysfonction érectile peuvent apparaître dès l’âge de 40 ans. Certaines études ont prévenu que ces problèmes peuvent prédire la manifestation, quatre ou cinq ans plus tard, de problèmes cardiovasculaires plus graves.

Il importe donc de consulter son médecin de famille si des problèmes de dysfonction érectile commencent à apparaître, a rappelé le docteur Carrier.

Les conclusions de cette enquête ont été publiées par le Journal of Sexual Medicine.