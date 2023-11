Drakkar : la séquence de victoire se poursuit

L’Armada de Blainville-Boisbriand a donné beaucoup plus de fil à retordre au Drakkar que la veille, mais la troupe de Jean-François Grégoire est parvenue à se sauver avec les deux points dimanche après-midi à Boisbriand. À nouveau, elle l’a emporté 5-3 et signe un huitième gain consécutif.

Malgré la meilleure prestation des opposants aujourd’hui, Jean-François Grégoire s’est tout de même montré satisfait de la tenue de son équipe. « Depuis le début de l’année, j’ai toujours parlé d’apprendre à gagner. Si on regarde contre Rimouski et contre Shawinigan, on était en arrière et on est revenu. Même chose aujourd’hui. C’est aussi ça un match de hockey; des hauts et des bas. L’important, c’est comment gérer les temps de forts de l’autre équipe. C’est surtout ça que je retiens. » a dit l’entraîneur après le match.

Limité à seulement deux avantages numériques contre dix en deux parties, le pilote du Drakkar a pris la défense de ses joueurs. « On a été physique, mais je pense qu’on n’a plus le droit d’être physique. Ce n’est pas parce qu’un joueur adverse tombe que c’est une punition. On veut être intenses et finir nos mises en échec. Pour moi, ce n’est pas de l’indiscipline. »

Grégoire a d’ailleurs longuement argumenté avec un officiel après une pénalité décernée à Émile Chouinard; une séquence semblable à celle que l’on avait vue à Baie-Comeau face aux Mooseheads le mois dernier.

Avec une séquence de huit victoires consécutives, le personnel d’entraîneur se tourne vers la culture implantée dans les dernières années pour garder la tête froide. « Il y a des matchs qu’on a gagné qu’on ne méritait pas. On ne s’en cachait pas. Présentement, on est vraiment concentrés sur nos actions. On est dans le présent, on ne traîne pas nos matchs d’avant. Dans les années précédentes où on préparait cette année, c’était la même chose. » a conclu l’entraîneur-chef.

Sommaire de la rencontre

Au premier tiers, Julien Paillé se moque de deux joueurs de l’Armada en s’amenant de la ligne bleue et il repère Olivier Lampron isolé dans l’enclave. La recrue du Drakkar inscrit son premier filet en carrière dans la LHJMQ devant parents et amis, étant originaire des Laurentides.

La réplique de l’Armada est toutefois immédiate, survenant dès la prochaine minute. Sur une mise en jeu gagnée en zone baie-comoise, le tir de la ligne bleue du défenseur Olivier Filaj trouve le fond du filet. C’était également son premier dans le circuit Cecchini.

Dans les dernières secondes du premier engagement, alors à 4 contre 4, Matyas Melovsky attire deux joueurs sur lui et réussit une courte passe de dos dans l’enclave à Justin Poirier, laissé fin seul. Le tireur d’élite du Drakkar n’en demandait pas tant pour marquer son 16e de la saison.

Maintenant membre de l’Armada, Matthew MacDonald vient hanter ses anciens coéquipiers en début de deuxième en créant l’égalité. Après avoir débordé Mattias Gilbert, il marque en contournant le filet.

Ce but redonne des ailes aux locaux, qui connaissent une bien meilleure période. Ils prennent les devants pour la première fois presque à la mi-match. Thomas Paquet fait dévier le lancer de Justin Boisselle devant le filet défendu par Olivier Ciarlo, qui cédait pour une troisième fois sur treize tirs.

Baie-Comeau parvient à créer l’égalité et calmer le jeu avec un peu moins de cinq minutes à faire à l’engagement. Raoul Boilard découpe la zone offensive et son tir du haut de l’enclave dévie sur le bâton de son frère Jules. La reprise vidéo confirme que le bâton était à la hauteur réglementaire.

Le Drakkar reprend les devants en début de troisième. Profitant d’une chute d’un adversaire à leur ligne bleue, les Nord-Côtiers s’amènent à trois contre un. Justin Poirier décoche un tir foudroyant côté bouclier, son quatrième but du programme double.

L’Armada n’a cependant pas l’intention de laisser la partie filer entre ses doigts. La troupe de Mathieu Turcotte additionne les présences en zone nord-côtière, mais ne peut enfiler l’aiguille. Brisant un jeu en zone défensive, Justin Gill parvient à remettre à Isaac Dufort, qui marque en s’échappant devant la cage abandonnée, dans la dernière minute au cadran.

En bref

Justin Poirier a connu une semaine digne de mention, avec cinq buts marqués en trois matchs. S’il avait marqué dans une cage déserte à Shawinigan, il a déjoué Charles-Edward Gravel deux fois dans chacune des deux rencontres à Boisbriand. Avec 17 buts marqués, il est au premier rang dans la LHJMQ à ce chapitre.

Le Drakkar est toujours en attente de nouvelles sur l’état de santé du défenseur Zachary Lessard, blessé mercredi dernier à Shawinigan. Cependant, on ne s’attend pas à le voir dans l’alignement pour les prochaines parties.

Niks Fenenko retrouvera sa place dans l’alignement dès le prochain match, sa suspension de trois parties étant maintenant levée.