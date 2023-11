Dans la nuit du 4 au 5 novembre, on recule l’heure

Signe que l’hiver n’est plus très loin, on doit reculer l’heure dans la nuit du 4 au 5 novembre. Le point positif : vous gagnerez une heure de sommeil cette nuit-là.

En contrepartie, vous perdrez en clarté à tous les soirs, mais le soleil se lèvera plus tôt le matin, partout au Québec.

Les régions qui suivent cette norme nord-américaine avancent d’une heure le deuxième dimanche de mars et reculent d’une heure le premier dimanche de novembre.

Notez que vous devrez changer l’heure sur vos horloges standard, mais probablement pas sur vos téléphones et ordinateurs, car la majorité font le changement automatiquement. Le changement d’heure est aussi l’occasion de changer les piles de vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone.

Si vous faites partie de ceux qui se posent la grande question à chaque changement d’heure, rappelez vous qu’en novembRE, on Recule et en mArs, on Avance.