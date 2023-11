Consultation du Port de Sept-Îles : de nombreuses propositions des citoyens

Le Port de Sept-Îles se dit très satisfait de la consultation lancée à la mi-octobre pour recueillir les idées des citoyens.

« On a déjà plus de 20 propositions. On est content du taux de participation, mais aussi de la qualité des projets qui ont été soumis. On voit que l’embellissement de la ville de Sept-Îles, ça tient à cœur aux gens », estime Frédérick Jolicoeur-Tétreault, directeur des communications pour le Port de Sept-Îles.

Cette consultation citoyenne intitulée « Ré-imaginez le CŒUR de Sept-Îles » servira à alimenter la réflexion du Port de Sept-Îles pour guider son futur. Grâce à une plateforme en ligne les citoyens peuvent soumettre leurs idées.

Ils peuvent également voter pour une proposition pour ainsi signifier leur appui.

Le 1er novembre, le Port a tenu une activité en présentiel à la marina de Sept-Îles pour permettre aux gens qui seraient moins à l’aise avec Internet de venir proposer leurs idées.

La consultation se déroulera jusqu’au 30 novembre.

Par la suite, avec l’information et les propositions recueillies, le Port tentera de déterminer quelles sont les aspirations dans leurs grandes lignes des participants à cette consultation.

« On va essayer de voir ce qui ressort et les points d’intérêt des citoyens dans ce qu’ils nous ont soumis. Ensuite, on évaluera comment on peut intégrer cela dans les projets de développement qu’on va mettre en place », déclare M. Jolicoeur-Tétreault.

« Le but est de revenir avec des projets concrets, pas dans 10 ans, mais dans un horizon à court et moyen terme. On ne fait pas cette consultation juste pour bien paraître, on veut vraiment que ça débouche sur des projets concrets », ajoute le directeur des communications du Port de Sept-Îles.

Des idées diverses

Les projets ne manquent pas sur la plateforme de consultation du Port de Sept-Îles. On retrouve des propositions pour améliorer la promenade du Vieux-Quai ou le terminal Mgr-Blanche. Par contre, c’est vraiment l’avenir du terrain de l’ancienne Cage aux Sports sur la rue Arnaud qui retient l’attention. Les idées pour ce site sont diverses. On y suggère la construction d’un Centre d’interprétation de la baie de Sept-Îles, d’un terrain de basketball extérieur ou d’une grande roue.

Voici le lien pour se rendre sur le site internet de la consultation publique : https://consultation.portsi.com/