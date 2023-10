Propos sur les relations avec les Innus : le candidat Martial Lévesque s’excuse

Le candidat à la mairie de Sept-Îles, Martial Lévesque, présente ses excuses à la suite d’une déclaration qu’il dit “maladroite” à propos des relations que doivent avoir la communauté innue de Uashat Mak Mani-utenam et la Ville de Sept-Îles.

Lors du débat organisé le 25 octobre à la salle Jean-Marc-Dion, une réponse de Martial Lévesque à une question du public sur l’importance de l’amélioration des relations avec la communauté de Uashat mak Mani-utenam a fortement fait réagir la foule.

« Ce sont nos voisins, nos partenaires. Il faut être en harmonie avec eux. Je crois qu’il faut continuer de travailler ensemble et encore davantage », a-t-il dit, avant de lancer « d’autant plus que le gouvernement fédéral est à genou devant eux [les Innus] pour leur donner de l’argent, donc on est aussi bien de s’associer avec eux autres (…) pour en profiter nous autres aussi. »

En entrevue avec Le Nord-Côtier, Martial Lévesque a tenu à présenter ses excuses et il a qualifié cette déclaration “d’erreur”.

« J’ai été maladroit dans la façon de dire les choses », admet-il. « J’aurai dû arrêter ma phrase et dire simplement qu’on doit développer des projets ensemble », exprime le candidat à la mairie de Sept-Îles. « Ce que je voulais dire, c’est que les Autochtones ont désormais l’attention du gouvernement fédéral et qu’ils prennent leur place », ajoute M. Lévesque.

Martial Lévesque assure que pour lui, il est capital de travailler avec la communauté innue et il affirme avoir toujours entretenu de bonnes relations. Il donne l’exemple du changement de nom de la Chambre de commerce de Sept-Îles pour inclure Uashat mak Mani-utenam, lorsqu’il siégeait sur le conseil d’administration.