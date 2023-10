Vidéos ǀ Des arrêts qui s’imposent pour l’Halloween à Sept-Îles

Même si l’Halloween n’est plus ce qu’elle était alors qu’on voit moins de résidences décorées, certaines en vaudront le déplacement en ce soir du 31 octobre à Sept-Îles.

218, avenue De Quen

Il y a quatre ans déjà que Danny Gauvin et sa conjointe Véronique Boudreau transforment le devant de leur résidence pour l’Halloween. « On en rajoute chaque année », dit l’homme.

« Nous voulons donner aux jeunes enfants des sourires sur leur visage. Il n’y a rien qui bat l’émerveillement dans les yeux des enfants », souligne M. Gauvin.

Il y a déjà quelques jours que des parents déambulent devant la maison de l’avenue De Quen pour voir les décorations. « Ils apprécient beaucoup », mentionne Danny Gauvin.

L’an dernier, le couple a distribué pas moins de 750 sacs de bonbons. Pour ce soir, ce sont 800 sacs qui ont été préparés, « mais j’ai bien peur d’en manquer ».

Les parents qui défileront avec leurs jeunes ne seront pas en reste. Véronique Boudreau et des collègues serviront, à l’extérieur, des chocolats chauds pour eux.

En son et en image pour le décor du 218, avenue De Quen

Pas moins de 800 sacs de bonbons ont été préparés chez Danny Gauvin et Véronique Boudreau. Photo courtoisie

Autre vue du décor d’Halloween au 218, avenue De Quen.

222, rue Smith

Il vaudra aussi la peine de se rendre au 222 rue Smith, non loin derrière l’édifice du bureau de poste. Hugo Rossignol et sa conjointe Sophie Vaudrin, ont aménagé un labyrinthe à l’extérieur et dans le garage. « Je fais faire le tour de la maison pour la finale avec les zombies », souligne M. Rossignol, l’homme à la tête du Festi-GrÎles de la Côte-Nord.

Aperçu du labyrinthe au 222, rue Smith.

222, rue Smith. Photo courtoisie

222. rue Smith. Photo courtoisie

222, rue Smith. Photo courtoisie

11, rue Johnny-Montigny

Tout près de l’école Jacques-Cartier, les décorations ne manquent pas devant le 11, rue de Johnny-Montigny.

11 rue Johnny-Montigny