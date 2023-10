Les équipes des casernes de Sept-Îles et Port-Cartier prêtes pour l’Halloween

Ce sera la chasse aux friandises et sucreries ce mardi 31 octobre dans les rues de Sept-Îles et de Port-Cartier. Petits monstres, princesses, superhéros, fantômes, barbies et bien d’autres personnages pourront aussi faire le plein de bonbons dans les casernes de pompiers de Sept-Îles et de Port-Cartier.

Du côté de Sept-Îles, petits et grands sont attendus de 18h30 à 20h30 à la caserne du 153, rue du Père-Divet. Des pompiers seront sur place avec divers intervenants en sécurité, notamment la SPUM, Paraxion, la Faune, Pêches et Océan, le Centre de détention de Sept-Îles et la GRC pour accueillir la visite. Le Service de sécurité incendie de Sept-Îles compte sur l’apport du Club Optimiste pour offrir des bonbons.

Des effectifs circuleront aussi dans les rues de la ville pour veiller à la sécurité des « halloweeneux ».

En journée, les mascottes Éteintout et Polix iront à la rencontre des jeunes dans les écoles primaires pour leur rappeler quelques consignes en vue de la cueillette de friandises.

À Port-Cartier

Les pompiers de Port-Cartier sont aussi prêts pour l’Halloween. La Caserne Hantée attend les visiteurs des 16h30 pour parcourir les corridors de l’endroit transformés en véritable maison d’horreur. Il est préférable que les p’tits monstres soient accompagnés par leurs téméraires parents.

Consignes pour une journée d’Halloween en sécurité :

– Porter des vêtements clairs ou des bandes réfléchissantes pour être bien visibles des automobilistes;

– Informer les parents du trajet et de l’heure de retour;

– Privilégier un maquillage plutôt qu’un masque pour bien voir de chaque côté;

– Toujours traverser la rue aux intersections et respecter les feux de circulation;

– Parcourir un seul côté de la rue à la fois;

– Se déplacer en groupe avec un adulte responsable et rester à l’extérieur de la maison;

– S’assurer qu’un adulte vérifie les bonbons avant de les manger.

Les automobilistes sont invités à redoubler de vigilance en cette soirée d’Halloween.