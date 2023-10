Le ministère des Transports dépense 26 M$ pour l’entretien hivernal sur la Côte-Nord

Une somme de 26 M$ est dépensée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) pour l’entretien hivernal sur la Côte-Nord.

Ce montant est nécessaire pour déneiger et déglacer 2 400 kilomètres de route grâce à l’utilisation de 90 camions, plus de 28 100 tonnes de sels de déglaçage et près de 145 000 tonnes d’abrasifs.

Sur les 2 400 kilomètres de route à entretenir, on retrouve environ 23 % de chaussées dégagées, 21 % de chaussées partiellement dégagées et 56 % de chaussées sur fond de neige durcie, selon les données transmises par le MTMD.

« 8 % de l’entretien hivernal effectué par le ministère et 92 % est entretenu à contrat ou entente », précise la conseillère en communication, Caroline Rondeau.

La saison hivernale s’installe dans les différentes régions du Québec. « Les équipes d’entretien du ministère se préparent depuis quelques semaines et sont prêtes à intervenir, quel que soit le type de précipitation », est-il mentionné par voie de communiqué.

Selon le MTMD, collectivement, nous avons tous une responsabilité pour que les déplacements se déroulent de façon sécuritaire. « Les automobilistes doivent planifier et s’informer avant de prendre la route, adapter leur conduite aux conditions météorologiques et respecter le Code de la sécurité routière », rappelle-t-on.

Quelques conseils de sécurité pour les automobilistes

• Préparez votre véhicule pour affronter les rigueurs de la saison froide et dotez-vous d’une trousse de secours.

• Équipez votre véhicule de pneus d’hiver. La date limite est le 1er décembre.

• Déneigez complètement votre véhicule en faisant un tour complet des vitres, des rétroviseurs, du toit, du capot, des phares et de la plaque d’immatriculation.

Notons que les camions d’entretien hivernal du MTMD utilisent la télémétrie véhiculaire, ce qui permet de suivre en temps réel les opérations en recueillant des données relatives à la localisation des équipements.

« Le ministère dispose de 53 stations météoroutières fixes et 360 stations météoroutières mobiles afin de l’aider dans la prise de décisions pour les opérations de déneigement », est-il précisé.