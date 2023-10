Consultation du Port de Sept-Îles : une idée pour un centre d’interprétation

Et si le terrain de l’ancienne Cage aux sports sur l’avenue Arnaud accueillait un musée et centre d’interprétation de l’écosystème de la baie de Sept-Îles? Voilà l’idée qui est proposée par la directrice de l’Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST), Julie Carrière.

Dans le cadre de la consultation menée par le Port de Sept-Îles, l’organisation invite la population à lui soumettre des idées. Évidemment, l’un des sujets qui alimentent les discussions et suscitent l’intérêt est l’avenir du terrain qui est occupé par l’ancienne Cage aux sports sur Arnaud. Le Port a fait l’acquisition du site cet hiver.

Depuis quelques années, la directrice de l’INREST, Julie Carrière, a cette idée de centre d’interprétation.

« Dès 2018, je me disais qu’il faudrait qu’on fasse un centre d’interprétation à Sept-Îles. On a une des plus belles baies de tout le fleuve Saint-Laurent. On a un environnement sous-marin extraordinaire », estime Mme Carrière.

Le projet qu’elle propose comprendrait une zone de recherche avec un aquarium qui reproduirait les conditions de la baie de Sept-Îles. Il y aurait différentes sections d’interprétation qui permettraient d’en apprendre plus sur les mammifères marins et les oiseaux présents dans la zone portuaire.

Cette portion portant sur les activités interprétations est plus que nécessaire, selon Mme Carrière, parce que même les gens de Sept-Îles ne connaissent pas vraiment la richesse de la baie.

« Cette idée de projet pourrait vraiment permettre aux jeunes du primaire et du secondaire, ainsi qu’à la population en général de venir justement côtoyer les fonds marins. Je veux que les gens puissent s’approprier l’écosystème de la baie de Sept-Îles », confie-t-elle. Elle ajoute que c’est en vulgarisant et en expliquant l’importance de la baie que les gens seront sensibles à sa protection.

« Je pense que quand les gens vont prendre conscience de l’ampleur de tout ce qu’il y a dans l’écosystème de notre région, ils vont comprendre toutes les actions qui sont prises pour la préservation de la baie », exprime Mme Carrière.

Un autre aspect du projet serait d’avoir une terrasse sur le toit.

« On n’a pas vraiment d’endroit surélevé à Sept-Îles pour observer la baie dans son ensemble. On pourrait faire une terrasse sur le toit avec des télescopes et faire de l’observation », affirme la directrice de l’INREST.

Bien que Mme Carrière propose son projet sur le terrain de l’ancienne Cage, elle note qu’il pourrait aussi être réalisé sur un autre site.

Un outil d’attraction

Le centre pourrait venir offrir un espace pour faire de la recherche qui serait complémentaire aux activités de l’INREST.

« On pourrait attirer des scientifiques pour qu’ils viennent faire des études sur les algues, ou tout ce qui touche aux poisons », indique Julie Carrière.

Du côté du Port de Sept-Îles, on préfère attendre de voir l’ensemble de la consultation avant de se prononcer sur un projet. Comme le mentionne le directeur des communications du Port de Sept-Îles, Frédérick Jolicoeur-Tétreault, l’organisation ne veut pas cibler de projet particulier pour ce site et invite les citoyens à être imaginatifs dans leur proposition.

« À la suite de la consultation, on va regarder ce qui est faisable ou pas. On veut s’inspirer de ce qui a été proposé. Peut-être qu’on ne va pas retenir un projet dans son ensemble, mais reprendre des éléments », indique M. Jolicoeur-Tétreault.

Toutefois, comme l’a mentionné le directeur du Port, Pierre D. Gagnon, lors du lancement de la consultation, le projet qui sera construit ne sera pas un immeuble à logements, ou un restaurant.

Les gens ont jusqu’au 30 novembre pour soumettre leurs idées au Port de Sept-Îles, grâce à la consultation en ligne. Pour ce qui est du terrain de l’ancienne Cage aux Sports sur l’avenue Arnaud, plusieurs idées ont été soulevées jusqu’à présent, en plus de celle du musée et centre d’interprétation.

Par exemple, on y propose la construction d’une terrasse urbaine, d’un terrain de basketball extérieur, ou d’une grande roue.

Pour ceux qui seraient moins à l’aise avec Internet, le Port tiendra une journée d’accompagnement et d’information le 1er novembre à la marina de Sept-Îles. Les citoyens pourront venir poser leurs questions et proposer leurs idées en présentiel.