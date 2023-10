Senior AA : Les Marchands partent en lion et l’emportent

En marge de la saison, l’entraîneur des Marchands de Havre-Saint-Pierre avait mentionné que sa troupe allait devoir travailler durant trois périodes pour avoir du succès. C’est ce qui s’est produit samedi soir à l’aréna Denis-Perron.

La formation cayenne s’est imposé 5-3 face aux nouveaux venus dans la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord, les Pionniers CFL de Baie-Comeau.

« On a bien commencé la saison. On ne savait pas comment voir ce match contre Baie-Comeau, on connaissait certains gars, mais on ne savait pas le style de jeu. On a bien travaillé durant trois périodes et Patrick (Jomphe, gardien) a fait la job », a mentionné l’entraîneur Luc Picard.

Même si le lot de punitions a cassé le rythme, il s’est dit fier de sa gang. « Les jeunes ont stepé up et les vétérans, Dany Lebrun, Marc-Antoine-Jomphe, Kevin Cloutier et Tommy Richard, ont bien joué. Les joueurs ont respecté le plan de match. C’est une de nos plus belles games depuis le retour l’an passé », a-t-il ajouté.

Luc Picard verra cette semaine quel sera son effectif pour l’affrontement du samedi 28 octobre face aux Basques. « Ce sera un bon test. Ce n’est jamais facile à Sept-Îles. »

Le voyage dans le corps

Du côté des Pionniers, la randonnée de cinq heures d’autobus s’est fait ressentir en début de re rencontres, aux dires de Jean-François Landry, qui a agi comme entraîneur-chef pour ce premier match.

« On manquait de jambes et eux sont sortis forts, et bing, bang, 2-0. On est revenu à 2-2, mais on n’a pu compléter. Ç’a été un match très physique, avec deux, trois coups à la limite, mais ça fait partie de la game. On a eu peur pour des blessures », a-t-il dit en entrevue.

Il est confiant que les choses se placeront pour les Pionniers. « Ça peut juste aller mieux », a-t-il indiqué. Sa troupe n’a eu que deux pratiques depuis le camp de sélection.

Jean-François Landry espère pouvoir jouer le prochain match de son équipe, le 4 novembre, à domicile, contre les Basques. La partie est prévue au Centre Henry-Leonard dès 19h30.

« Je grafignais hier. Je me vois plus sur la glace que derrière le banc. J’espère être prêt pour le 4. À mon âge, c’est plus long à guérir », a-t-il mentionné. L’attaquant est ennuyé par une blessure au haut du corps.

En bref

Les Marchands ont été les seuls à s’inscrire au pointage en première période, trompant la vigilance de Hugo Méthot deux fois dans les six dernières minutes, par l’entremise de Tommy Arsenault et de Louis Thériault.

Les Pionniers ont réduit l’écart à un but en deuxième grâce à Félix Lefrançois. Il a aussi ramené les deux équipes à la case départ tôt en troisième.

La formation cayenne a repris les commandes de la rencontre avec deux buts dans le premier tiers du dernier engagement, les œuvres de Dany Lebrun et Tommy Richard. Christian Landry a redonné espoir aux siens avec 64 secondes à faire, mais Gabriel Fournier est venu fermer les livres 39 secondes plus tard.

La feuille de pointage a aussi été noircie de 13 infractions mineures pour les Pionniers et de 16 pour les Marchands. Neuf de ses pénalités ont été décernées lors de la même séquence en deuxième, des punitions principalement pour rudesse.