Senior AA : Les Gaulois profitent de ses occasions face aux Basques

La glace est brisée pour les deux équipes qui s’étaient affrontées en grande finale de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord en mars dernier. Les Gaulois de Port-Cartier ont eu le meilleur sur les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles, samedi soir, par la marque de 7-3, au domicile des champions.

Le résultat de la rencontre ne reflète pas le déroulement de la rencontre, aux dires de l’entraîneur des Gaulois.

« La première période a été dure. Sept-Îles a dominé, mais notre gardien (Joël Grondin) nous a gardés dans le match avec de gros arrêts. En deuxième et troisième, on a eu le tempo, et on a profité de nos chances de marquer. Le score ne dicte pas l’allure de la rencontre », a fait savoir Michel Losier.

Il a parlé de victoire d’équipe et s’est dit aussi fier du premier match de sa recrue Raphaël Berthelot.

Les Gaulois disputeront leur prochaine partie le 11 novembre avec la visite des Pionniers CFL de Baie-Comeau, vaincus 5-3 par les Marchands de Havre-Saint-Pierre le samedi 21 octobre.

Pas d’affolement

Dans le camp des Basques, l’éternel optimisme de l’entraîneur-chef François Boudreault était encore présent.

« C’est une adaptation en ce début de saison. On est sorti fort, mais il y a eu beaucoup d’avantages et désavantages numériques. Il y avait un bon beat, mais ç’a cassé le rythme. Quand ç’a repris, c’est Port-Cartier qui a profité de ça. On va être une équipe d’attaque sur la glace, c’est positif. On ne s’affolera pas avec une game comme ça, je suis fier de mes gars et on sera toujours en autorégulation. On sait sur quoi travailler. Je suis très optimiste », a-t-il mentionné après la rencontre.

Les Basques n’auront pas grand temps pour ruminer ce revers puisqu’ils reçoivent les Marchands de Havre-Saint-Pierre le samedi 28 octobre, 20h, à l’aréna Conrad-Parent.

En bref

En avant 3-2 après deux périodes, la formation port-cartoise a frappé fort en troisième, marquant deux fois dans les cinq premières minutes, et ajoutant un autre filet vers le milieu de l’engagement. Le dernier but a été inscrit dans un filet désert.

Philipe Deroy et Jean-Frédérick Girard, avec chacun un doublé, Nicolas Mayrand, Benjamin Viel et Vincent Desrosiers ont marqué pour les Gaulois. Nylan Bouchard (2) et Mathieu Asselin ont les buts des Basques. Simon Lemieux était d’office devant la cage septilienne.