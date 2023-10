(Photos) Championnat provincial de cross-country 2023 : « un véritable succès »

C’est plus de 570 élèves athlètes qui ont participé au tournoi provincial de cross-country 2023 du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) à Baie-Comeau hier. Même si aucun élève de la délégation de la Côte-Nord n’est retourné à la maison avec une médaille, Patricia Lavoie, régisseuse aux communications pour le Centre de service scolaire de l’Estuaire, qualifie l’évènement comme « un véritable succès ».

Le Championnat, qui était présenté à Baie-Comeau pour la 2e année consécutive, a eu besoin d’une cinquantaine de bénévoles afin de contribuer à la réussite de cet évènement sportif.

Une soirée d’ouverture à eu lieu vendredi et deux Nord-Côtiers ont pris parole. Elisabeth Martin et Marie-Pier Brodeur de la délégation de la Côte-Nord ainsi que Maxime Joyal du RSEQ Provincial ont lu les serments de l’athlète, des entraîneurs et des officiels devants l’ensemble des participants. La cérémonie s’est poursuivie avec le groupe The Deloran à l’agora de l’école secondaire Serge-Bouchard.

L’équipe de la Côte-Nord a terminé au 11e rang, tandis que la délégation de la région de Québec–Chaudière-Appalaches a remporté les grands honneurs.

Le meilleur résultat individuel de la délégation nord-côtière est la 8e place d’Ariane Descormiers (école Mgr-Bélanger, Baie-Comeau) dans la catégorie Moustique féminin.

