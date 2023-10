Basketball collégial : Les Voyageurs dans le coup en première demie

Un défi de taille attendait la jeune équipe des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles pour son premier match de la saison de la Ligue de basketball masculin Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord division 3. Elle recevait à la maison les Couguars du Cégep de Chicoutimi, qui sont repartis avec la victoire.

Malgré une nervosité en première demie, les locaux ont été dans le coup, ne tirant de l’arrière que par sept points (25-18) à la pause.

Une bonne intensité et des jeux simples comme demandé en plan de match ont permis à la troupe de Denis Gagnon de tenir le coup.

Tout s’est cependant écroulé dans la deuxième portion du match, l’inexpérience de l’édition 2023-2024 avec huit recrues sur douze, impactant l’issue de la rencontre.

« Le cardio qui n’est pas au même niveau que notre groupe de l’an passé également s’est fait ressentir. Donc panique et fatigue jouent des rôles au niveau mental et causent beaucoup de désorganisation tactique. On s’éloigne de la simplicité demandée en début de partie et le collectif s’écroule peu à peu », a résumé l’entraîneur.

Le résultat final est de 54-32 en faveur des Couguars.

Denis Gagnon est mitigé sur la marque.

« Comme entraîneur, je suis satisfait du pointage, j’espérais quelque chose comme cela, mais déçu dans la façon d’y arriver », a-t-il dit.

Sa formation se remettra à l’ouvrage dès les entraînements de cette semaine en vue de son prochain match, au calendrier le 11 novembre, 18h, avec la visite des Jeannois d’Alma.