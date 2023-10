Touch football : les premiers de saison confirment en finale

C’était les finales de la Ligue de touch football de Sept-Îles le samedi 21 octobre et la logique a été respectée dans les deux duels. Il s’en est cependant fallu de peu pour qu’elle soit renversée du côté féminin.

Chez les filles, les Rouges (Microbrasserie La Compagnie) n’étaient qu’à deux minutes des grands honneurs et de surprendre les Mauves (TC3 Construction/Prévention Incendie Nordik) en finale, quand le vent a littéralement changé de bord.

Les championnes du calendrier régulier ont marqué deux touchés pour se sauver avec la victoire, 27-14, comblant ainsi un retard de 14-12. Elles auront donc été invaincues tout au long de la saison 2023, défendant ainsi leur titre de 2022. La quart-arrière des Mauves, Sara Gagnon-Chénier, a été nommée joueuse du match.

Du côté masculin, après avoir concédé le premier touché au Edgar Café Bar, la jeunesse d’Électro Pro / Devico / Alliance, a ouvert la machine par la suite, ne regardant plus jamais en arrière. L’équipe de tête en saison régulière a cheminé vers une victoire convaincante de 34-12.

Le général de l’attaque des vainqueurs, le quart Mathieu Gagnon, hérite du titre de joueur de la partie.

Bilan

La présidente de la Ligue de touch football de Sept-Îles, Alexandra Breton, s’est dite satisfaite du déroulement de la saison et contente du maintien de six équipes du côté masculin, grâce au jumelage de joueurs, malgré la perte d’une équipe.

« C’est plus problématique chez les filles avec trois équipes », a-t-elle cependant dit. Mme Breton a cependant eu vent que des jeunes seraient intéressées à mettre sur pied une équipe.

« Si elles ne sont pas de calibres à la première année, on est prête à leur montrer », a-t-elle mentionné.

La difficulté, que ce soit chez les gars ou chez les filles, est celle de trouver ou former des quarts-arrière.

La présidente souhaite aussi davantage d’arbitres. À eux seuls, Brian Traverse, Manon Renneteau et Marithé Beaudin-Mongeau ont officié 75% des parties de la saison.

« On a eu des matchs à deux arbitres, mais les gens comprenaient. C’était plus fair-play cette année », a souligné Alexandra Breton.

Elle souhaite également plus d’implications d’autres personnes et la présence de gens à l’AGA si des changements sont envisagés au niveau de la formule des équipes. Elle ne ferme pas la porte à un repêchage, mais elle rappelle la problématique des quarts-arrière et aussi que l’esprit de la ligue permet de jouer avec ses amis et l’effet rassembleur. « On est toujours à la recherche d’améliorations. »