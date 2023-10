Victoire décisive du Drakkar

Le Drakkar a salué son retour à la maison de belle façon, vendredi soir, quand il a signé une victoire décisive de 8-4 sur les Cataractes de Shawinigan.

Ce huitième triomphe en 12 parties depuis le début du calendrier permet à l’équipe de tête de consolider sa première position au classement général du circuit junior québécois.

Confrontés à leurs plus sérieux rivaux au cumulatif, les hommes de Jean-François Grégoire ont très bien répondu à l’appel devant les 2191 spectateurs réunis dans les gradins du centre Henry-Leonard.

Les locaux n’ont pas mis de temps à afficher leurs couleurs en se forgeant une avance de 3-0 au cours de la première période et ont fait mouche rapidement face à leur ex-gardien de but Félix Hamel.

Les visiteurs ont réduit l’écart à 3-1 au début du deuxième tiers, mais Justin Poirier a vite redonné (50 secondes plus tard) une priorité de trois buts à son club grâce à son 8e filet de la saison inscrit en avantage numérique.

En avance 5-2 après 40 minutes, le Drakkar a de nouveau vu l’ennemi réduire l’écart au début de la troisième période, mais n’a jamais ralenti la cadence avec trois autres filets avant la fin du temps réglementaire.

Jouer pesant

« C’était un bon test entre les équipes de position un et deux et les gars ont bien réagi. Ils ont connu un très bon départ et ils ont joué pesant, à l’image de notre identité », a reconnu l’entraîneur en chef Jean-François Grégoire.

Satisfait de récolter les deux points au classement, le pilote a dressé un bilan positif même si certains aspects du match l’ont plus dérangé. « Nous les avons limités à 20 lancers, mais ils ont pu profiter de revirements coûteux. Un match de hockey dure 60 minutes et il faut apprendre à garder le focus jusqu’à la toute fin », a pris la peine d’ajouter le dirigeant.

Les piliers offensifs du club baie-comois ont profité de cette rencontre pour gonfler leur fiche personnelle. Auteur d’un doublé, Justin Poirier a terminé le match avec deux buts et une passe.

Les Européens Niks Fenenko (1b-2p) et Matyas Melovsky (trois mentions d’aide) ont aussi récolté trois points sans oublier le vétéran de 20 ans, Justin Gill, qui a bouclé la partie avec un but et trois assistances.

En vitesse

Anthony Lavoie, Louis-Charles Plourde, Isaac Dufort et Shawn Pearson ont complété le pointage pour les vainqueurs face au duo Félix Hamel-Rémi Delafontaine. Lou-Félix Denis, Kody Dupuis, Cole Chandler et Jordan Tourigny ont sonné la riposte face au gardien Philippe Bourdages (fiche de 2-0) invaincu depuis le début de la campagne.

Le Drakkar reviendra devant ses partisans, dimanche après-midi (16 h), afin de recevoir la visite des Saguenéens de Chicoutimi, hôtes de ces mêmes Cataractes, samedi après-midi.