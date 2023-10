Place aux finales de la Ligue de touch football de Sept-Îles

La saison 2023 de la Ligue de touch football de Sept-Îles connaîtra son dénouement ce samedi 21 octobre. Les finales féminine et masculine sont à l’horaire au terrain synthétique du Cégep.

Du côté féminin, on ne compte plus, ou presque, les finales entre les Mauves et les Rouges.

La formation TC3 Construction/Prévention Incendie Nordik (Mauves), invaincue cette saison et championne en titre de 2022, retrouvera encore une fois pour le duel ultime, dès midi, les Rouges, commandités par La Compagnie.

Du côté masculin, deux équipes aspirantes au titre différentes de celles de l’automne 2022 alors que Chez Arthur avait été sacré. Le Edgar Café Bar (3e) croisera le fer, dès 14h, avec la jeunesse d’Électro Pro / Devico / Alliance, premier en saison, et n’ayant perdu qu’une seule fois cette saison.