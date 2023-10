L’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles inaugure sa maison

Deux ans après avoir pris possession de son nouveau local, les anciens lieux de l’Académie de judo de Sept-Îles, l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles (IKSSI) a inauguré sa nouvelle maison, son dojo.

Membres actuels et anciens, partenaires et même des sommités de l’Académie de judo, en l’occurrence Gilles Deschamps et Gerry Cormier, étaient présents pour l’occasion le 19 octobre en début de soirée.

L’IKSSI a vu le jour en septembre 2016, sans trop d’attente. Elles ont été largement dépassées dès la première session avec plus de 100 membres. « On pensait en avoir 25 », a dit le président et instructeur en chef, Marco Coulombe.

Au sujet de ce local dont le club a possession depuis septembre 2021, M. Coulombe a parlé d’un endroit propice aux arts martiaux, qui a formé de multiples champions en judo. « On ressent cet esprit et on espère continuer à produire d’autres grands athlètes », a-t-il livré comme discours.

Ce dojo, cette maison, apporte un sentiment d’appartenance à ses athlètes. « Ils se sentent chez eux », a-t-il indiqué. Avant d’avoir ce local, l’Institut s’est promené dans différentes écoles.

Par ailleurs, comme plusieurs sports, l’Institut a été frappé par la pandémie, perdant plusieurs membres chez ses jeunes. L’espoir reprend cependant. « Il y a une belle repousse », a assuré M. Coulombe. La session d’automne compte près de 150 membres.

En dehors de la pause marquée par la pandémie, l’Institut s’illustre provincialement depuis ses débuts. Elle compte chaque année des membres sur l’équipe du Québec.

Marco Coulombe et ses acolytes comptent ramener au calendrier l’Open Shotokan à Sept-Îles en 2025, compétition provinciale qu’elle a tenue en 2017, 2018 et 2019. « On va redémarrera la machine. On veut que nos jeunes aient plus d’expérience pour compétitionner et c’est aussi une activité pour faire découvrir Sept-Îles », a mentionné le président.

Pour ce qui est de la prochaine compétition, ce sera le Championnat régional en décembre, étape de sélection en vue des Jeux du Québec qui auront lieu à Sherbrooke en mars 2024.