Pas trop d’attente en basketball pour les Voyageurs

Il ne faudra pas être trop gourmand côté attentes pour la saison 2023-2024 des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles, en basketball masculin (RSEQ Collégial division 3). L’entraîneur-chef parle d’une année de reconstruction.

Championne du calendrier régulier lors de la dernière saison de la Ligue collégiale du Saguenay-Lac-Saint-Jean et vaincue en finale des séries, la formation septilienne dirigée par Denis Gagnon a perdu plusieurs vétérans.

Sur l’alignement de douze joueurs, on ne compte que quatre vétérans, de deuxième saison, soit Hubert Marquis, Maétys Pechoux, Vincent Potvin et Marc Daniel Semian Yeo.

Deux joueurs de l’an dernier ont transité vers un autre cégep, Loïc Séguin pour Rimouski, où il s’est taillé une place en D2, et Jonathan Richards St-Pierre, à Sainte-Foy. « C’est le fun de voir des jeunes percer ailleurs, mais… », mentionne Denis Gagnon.

« On repart une nouvelle roue. Les attentes sont moins élevées. On est terre à terre, avance l’entraîneur-chef. Ce groupe sera encore là l’an prochain. Cette année en sera une d’apprentissage, de reconstruction. »

Même si certains le trouvent gourmand, Denis Gagnon vise une place en séries. « Si on ne les fait pas, je serai déçu. On a une équipe avec beaucoup de caractères, même si on est moins fort physiquement. »

Il compte sur des joueurs qui partent de loin « mais ils aiment le basket ». Les nouveaux venus devront s’adapter au calibre de jeu collégial, un niveau bien différent du secondaire. « Là, ils jouent contre des hommes. »

Les recrues sont Alpha Ba, Hubert Boudreau, Bill Junior Dongo Kenfack, Jared Gaudreault Gagnon, Tareq Soulwan Konombo, Marco Eugène Lapid, Ngandeu Ngounou et Simon Vaillancourt.

Les Voyageurs auront un avant-goût de ce qui les attend cette saison, avec un premier match à la maison, samedi 21 octobre, dès 18h, face aux champions des dernières séries, les Couguars du Cégep de Chicoutimi.

Les visiteurs ont déjà quelques parties dans les jambes, eux qui ont récemment participé à un tournoi à Québec. Denis Gagnon aurait aimé éviter de lancer la saison contre ce club, mais en vain.

Le coach espère que la foule sera autant animée qu’elle l’a été lors de la dernière saison pour les matchs locaux. « On veut donner un bon spectacle. »

Le pilote de la formation septilienne aura par la suite quelques semaines avant la deuxième partie, pour apporter des ajustements. Denis Gagnon compte sur Daniel Diouf, Mody Ndiaye et Frédéric Smith comme assistants.