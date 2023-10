La Grande Soirée Fromages et Vins rapporte 30 000$

La participation de 200 convives et la contribution de partenaires pour des prix aux encans criés et silencieux à la Grande Soirée Fromages et Vins ont permis une récolte de 30 000$ pour la Fondation Loisir Côte-Nord.

La 21e édition de l’événement tenu le 14 octobre au Centre des congrès de Sept-Îles s’est déroulée sous la présidence d’honneur du président et chef de la direction d’Aluminerie Alouette, Claude Gosselin.

L’ouverture de la soirée a été chargée en émotions alors que l’organisation a rendu un hommage au fondateur de la Fondation Loisir Côte-Nord, Rodrigue Simard, décédé le 29 septembre dernier.

Au final, c’est un montant de 30 209$ qui a été annoncé pour cette deuxième levées de fonds de 2023 pour la Fondation.

Cette somme profitera aux étudiants-athlètes et artistes-étudiants de la Côte-Nord. Pas moins de 90 bourses seront remises lors du Gala méritas de Loisir et Sport Côte-Nord qui se déroulera le 4 novembre prochain à Sept-Îles.

Quant à la 22e Grande Soirée Fromages et Vins, elle est au calendrier pour le 19 octobre 2024. David Beaudin, directeur technique de l’Académie de judo de Sept-Îles et directeur général du Cégep de Sept-Îles, en assurera la présidence d’honneur.