Une consultation citoyenne lancée par le Port de Sept-Îles

L’aménagement du terrain de l’ancienne Cage aux sports, l’accès aux quais ou des projets de développement. Voilà quelques sujets sur lesquelles le Port de Sept-Îles souhaite connaître votre opinion.

L’organisation portuaire lance une consultation en ligne auprès des résidents de Sept-Îles et de Uashat mak Mani-utenam. Le tout servira à alimenter la réflexion du Port de Sept-Îles pour guider son futur.

Cette consultation citoyenne est intitulée « Ré-imaginez le CŒUR de Sept-Îles ».

La plateforme est constituée de deux modules. Le premier permet aux citoyens de poser des questions à l’équipe du Port de Sept-Îles qui tentera d’y répondre le plus rapidement possible.

Le deuxième module est une boîte à idées. Le Port souhaite recevoir les suggestions des citoyens. Une carte est aussi disponible sur le portail pour bien identifier les terrains du Port. Il sera aussi possible pour les utilisateurs de démontrer leur support à une idée soumise avec la fonction “vote”.

Pour ceux qui seraient moins à l’aise avec Internet, le Port tiendra une journée d’accompagnement et d’information le 1er novembre à la marina de Sept-Îles. Les citoyens pourront venir poser leurs questions et proposer leurs idées en présentiel.

La consultation durera jusqu’au 30 novembre.

« Nous, on veut assurer une saine cohabitation entre les terrains du Port et le milieu urbain. La récolte des idées et des suggestions va nous permettre de réfléchir à savoir comment on peut aménager tout ce patrimoine pour répondre aux intérêts de la communauté », explique Pierre D. Gagnon. Rappelons qu’en plus des installations portuaires, le port est également propriétaire de terrain le long de la rue Arnaud où sont situés les terrains de volleyball.

Le Port ne fixe pas d’objectif précis pour le nombre de participants, mais indique en vouloir le plus possible.

« On serait déçu d’avoir uniquement 50 ou 100 personnes qui participent à la plateforme», commente Pierre D. Gagnon.

Parmi les éléments qui risquent de revenir dans la boîte à idées, il y a l’avenir du terrain occupé présentement par le bâtiment de l’ancienne Cage aux sports sur la rue Arnaud. M. Gagnon confirme qu’en raison de l’état de délabrement de l’édifice, il n’est pas possible de le conserver.

« Malheureusement, ce bâtiment a subi de très lourds dommages et il ne pourra plus servir »,dit-il. Le bâtiment sera démoli.

Voici le lien pour se rendre sur le site internet de la consultation publique : https://consultation.portsi.com/