Les Nord-Côtiers contribuent au succès des Gaillards de Jonquière

Les Gaillards de Jonquière et leurs Nord-Côtiers font flèche de tout bois depuis le début de la saison de la Ligue de football collégial D3 – Section Nord-Est. Toujours invaincus en six matchs, ils ont inscrit 277 points et en ont concédé que 38.

Ils sont quatre de Sept-Îles, anciens du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai, et un de Port-Cartier cette saison avec les Gaillards.

Avant la dernière rencontre, remportée 50-8 contre Chicoutimi le 13 octobre, quatre des Nord-Côtiers avaient au moins un touché à sa fiche.

Jasmin Lévesque s’est retrouvé trois fois dans la zone des buts avec le ballon en cinq matchs, ayant notamment capté dix passes pour 147 verges. En pareille situation, Émile Marceau a deux touchés sur les sept passes attrapées pour 30 verges.

Comme porteur de ballon, Samuel Boudreault a visité la zone payante une fois. Il cumulait 121 verges de gain en 18 courses. Dans un rôle de receveur de passe, c’est un touché pour l’ensemble des sept ballons captés pour 73 verges.

Quant au Port-Cartois François Desrosiers, porteur de ballon, il présente comme statistiques 23 courses pour 141 verges et un touché.

Édouard Marcoux, ancien du Husky, fait aussi parti des Gaillards du Cégep de Jonquière.

Ailleurs

Les Couguars du Cégep de Chicoutimi (3 victoires, 3 défaites) misent sur trois jeunes de la Côte-Nord en Zachary Cyr de Sept-Îles ainsi que Meyrouanne et Rayanne Flanan Koné de Port-Cartier.

Dans son rôle de porteur de ballon, Cyr est le deuxième joueur le plus sollicité de son équipe avec 43 courses pour 141 verges. Il totalisait deux touchés à sa fiche avant la partie de vendredi. Par la passe, c’est quatre ballons pour 31 verges. Le Septilien a aussi été utilisé en défensive. Il a trois plaqués solos et deux assistés.

Les deux Koné sont aussi utilisés à plus d’une sauce. Meyrouanne a attrapé cinq ballons du quart-arrière pour 32 verges, défensivement, il a deux plaqués solos et autant assistés, et, au chapitre des retours de botté de dégagement, il a deux courses pour 14 verges. Rayanne revendique deux plaqués solos et trois assistés en plus d’un retour de botté de dégagement sur six verges et deux d’envoi pour 17 verges.

L’autre Septilien qui évolue en division 3 est Nathan Boudreault avec les Pionniers du Cégep de Rimouski, qui cumule une victoire en six parties.

Toujours dans les rangs collégiaux, le Septilien Dereck Chiasson (joueur de ligne offensive) et les Élans du Cégep Garneau en division 1 occupent le sixième rang de leur ligue avec deux victoires en six parties.