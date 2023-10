Les feuilles mortes : un trésor sous-estimé

L’automne est une saison magique où la nature nous émerveille avec ses couleurs flamboyantes et des paysages à couper le souffle. Les feuilles mortes qui tombent au sol deviennent un trésor sous-estimé. Leur utilisation est à la fois créative, éducative et écologique.

Les arbres passent du vert, à l’orange et au jaune. L’air frais est chargé de l’odeur des feuilles mortes qui couvrent les pelouses et les rues. Ces trésors tombés du ciel peuvent être utilisés de diverses manières, toutes aussi bénéfiques les unes que les autres.

Éducatif

Les feuilles offrent de nombreuses opportunités d’apprentissage pour les enfants. Ils peuvent en ramasser diverses variétés, les trier, les observer, créer un herbier, rechercher des informations sur chaque variété, apprendre à écrire le nom de celles-ci, nommer les couleurs, compter, additionner, etc.

De plus, l’odeur, les couleurs et le craquement des feuilles stimuleront les sens de vos enfants. On peut cacher des objets dans un bac de feuilles mortes pour faire une chasse aux objets.

Le développement psychomoteur peut aussi profiter des biens faits de l’automne. Racler des feuilles, se laisser tomber dans un tas de feuilles, ou jouer à les lancer. Enfiler des feuilles sur une branche ou sur une ficelle, les découper ou les déchirer, développeront la motricité fine des enfants.

Créatif

Les feuilles mortes sont géniales pour les arts plastiques. Agréables à ramasser, elles permettent la réalisation des bricolages aux couleurs automnales. Couronnes, collages, mobiles, permettront aux petits et grands de créer, à très bas prix, des œuvres d’art tout en vivant une expérience sensorielle.

Écologique

Paillis naturel : répandre les feuilles comme paillis autour des arbres, des arbustes et des plates-bandes de jardin est l’utilisation la plus fréquente. Les feuilles mortes agissent comme une couverture protectrice, réduisant la croissance des mauvaises herbes, conservant l’humidité du sol en améliorant sa structure en se décomposant.

Toutefois, trop en mettre empêche les rayons du soleil de passer, ce qui pourrait causer des problèmes. Il est aussi judicieux de ramasser l’excédant de feuilles au printemps, pour la même raison.

Surtout, évitez de mettre de mauvaises herbes et des excréments d’animaux. Pour protéger les plantes les plus vulnérables, les feuilles peuvent servir de couche d’isolation naturelle. Composte naturel : elles sont une source précieuse de matière organique pour le composte. En les ajoutant au composte, vous enrichissez votre sol en nutriments essentiels.

Habitat pour la faune : les tas de feuilles offrent un abri précieux aux insectes, aux grenouilles et certains petits animaux. Les parties de terrain non raclées créent un espace propice à la biodiversité.

La prochaine fois que vous verrez un tapis de feuilles orangé sous vos pieds, rappelez-vous qu’elles sont bien plus que de simples déchets, ce sont de véritables trésors de l’automne.