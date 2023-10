Les équipes de volley des Voyageurs entament leur saison sur une bonne note

Les deux équipes de volleyball des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles ouvraient leur saison respective en fin de semaine au sein de leur ligue collégiale du RSEQ. Tant du côté masculin que féminin, les résultats sont satisfaisants aux yeux des entraîneurs.

Jouant à la maison, la formation masculine des Voyageurs a gagné autant de matchs qu’elle en a perdu, mais ses deux défaites sont survenues en trois manches âprement disputées.

« On est satisfait. On aurait espéré tous les gagner, mais ça commence vraiment bien. Nos deux défaites sont contre de grosses équipes, on savait que ce serait difficile », a fait savoir Jessy Roy, adjoint à l’entraîneur-chef, Jean-François Lachance.

Il a aimé l’attitude des joueurs qui ont travaillé fort sur chacun des points.

L’équipe masculine a réussi à se trouver une place dans le top 5 au total des deux sections de la Ligue Québec/Chaudière-Appalaches (D2) pour le premier tournoi. Elle jouera donc en section A pour la prochaine compétition, le 12 novembre, à Rimouski. Elle aura comme adversaires Beauce-Appalaches, Garneau, Rimouski et Limoilou.

Les filles…

De son côté, en action à Alma, la formation féminine a bouclé sa journée sur les terrains avec trois victoires en quatre matchs, n’étant vaincue que par les Couguars du Cégep de Chicoutimi.

« Un très beau premier tournoi avec une belle progression tout au long de la journée », a mentionné l’entraîneur-chef Yan Savoie.

Il a toutefois laissé savoir que la constance, tant au service qu’en réception, avait fait défaut.

« Un manque de constance au service qui sera à travailler d’ici au prochain tournoi. Nous devrons également réussir à donner moins de séquences de services aux autres équipes », a-t-il indiqué, parlant aussi de parité au sein de la ligue.

Le pilot des Voyageurs a donné deux mentions spéciales parmi son effectif de joueuses, soit à Anabelle Therrien pour avoir élevé son jeu d’un cran à son premier tournoi collégial ainsi qu’à Julie Delarosbil « qui a été dominante au filet. »

Le prochain tournoi de la formation féminine du Cégep de Sept-Îles au sein de la Ligue Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord (D2) est à l’horaire pour le 4 novembre à Chicoutimi.

Résultats du tournoi du 14 octobre 2023

Voyageurs – Masculin à Sept-Îles

vs Lévis : 22-25/25-22/14-16

vs Sainte-Foy : 25-16/25-20

vs Rivière-du-Loup : 25-17/25-15

vs Rimouski : 24-26/25-20/11-15

Voyageurs – Féminin à Alma

vs Chibougamau : 25-19/25-23

vs Saint-Félicien : 25-23/25-21

vs Chicoutimi : 22-25/20-25

vs Baie-Comeau : 26-24/25-11