L’Académie de judo de Sept-Îles gagne huit médailles à Jonquière, deux à Winnipeg

L’Académie de judo de Sept-Îles a bien fait à la Coupe Louis Page qui se tenait à Jonquière en fin de semaine. Elle a vu huit de ses judokas prendre place sur le podium.

Dereck Duguay et Ahmed Sebraoui sont grimpés sur la plus haute marche pour recevoir chacun leur médaille d’or. Giulia Dinucci, Arthur Lévesque et Laurianne Rodgers ont remporté une médaille d’argent.

Trois jeunes de l’Académie de judo ont terminé la Coupe Louis Page avec une médaille de bronze, soit Léa Dinucci, Manny Bernatchez et Leiya Chiasson.

Les autres participants de Sept-Îles étaient Medrick Duguay, Aisha Sebraoui, François-Xavier Beaudin, Laurence Dubé, Raphaëlle Bélanger et Samuel Beaudin.

Par ailleurs, du côté de Winnipeg, la Septilienne Sara-Anne Beaudin a décroché deux médailles au Manitoba Open, gagnant l’argent chez les Seniors et le bronze chez les U18.