Déjà du vandalisme aux nouveaux terrains de tennis et pickleball à Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles et son Service des loisirs devront trouver des solutions pour les nouveaux terrains de tennis et de pickleball, en vue de la prochaine saison. Du vandalisme fait que le site aménagé derrière les deux écoles secondaires doit être fermé plus tôt en soirée.

« On a eu des appels de citoyens qui trouvaient que c’était tôt pour eux 21 h », a fait savoir la directrice du Service des loisirs, Noémie Gauthier.

La Ville de Sept-Îles avait pris la décision de fermer les terrains plus tôt, en raison de vandalisme. Dans les jours suivant l’ouverture officielle le 21 août, des traces de vélo sur la surface et des poteaux tordus, risquant d’endommager les ancrages et causer des infiltrations d’eau, ont été constatés.

« On n’a pas d’employé sur le site, ni à proximité avec d’autres infrastructures. Des citoyens se sont manifestés pour se porter volontaires pour de la vigilance. On est en mode solution pour l’an prochain », ajoute-t-elle.

Caméra de surveillance, planification différente pour l’éclairage et rondes d’employés figurent parmi les pistes de Sept-Îles.

Mme Gauthier veut que les nouveaux terrains soient facilement disponibles, tout en limitant les méfaits.

L’effet de nouveauté dans les derniers mois a souvent été associé à du vandalisme, en référence au parc des Générations, et cette fois, aux terrains de tennis et de pickeball.

« Je ne suis pas inquiète qu’on va trouver des solutions », a-t-elle mentionné, parlant de la possibilité d’avoir des agents de parcs, ou de liaison avec la jeunesse. « On ne baisse pas les bras. Il faut offrir des lieux de rassemblement pour les jeunes et il ne faut pas généraliser sur ce qui se passe.

Le site sera accessible pour une dernière semaine cette saison, la semaine du 16 octobre. La municipalité a prolongé le tout avec le beau temps qui est au rendez-vous. Il est ouvert de 7 h 30 à 21 h.

Par ailleurs, la directrice du Service des loisirs a fait savoir que le dossier du Skatepark suivait son cours, avec les plans et devis en préparation par SpinWorks.