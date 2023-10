Billets d’avion à 500 $ : le Parti québécois accuse le gouvernement de réduire ses ambitions

Le Parti québécois (PQ) qualifie d’échec les récentes statistiques du gouvernement sur les billets d’avion à 500 $. Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, va jusqu’à affirmer que la Coalition avenir Québec (CAQ) « manque d’ambition et de transparence ».

Notons que le gouvernement avait établi une projection de 98 800 allers-retours au moment du lancement de son programme d’accès aérien aux régions (PAAR) en juin 2022. Le député caquiste de René-Lévesque, Yves Montigny, explique que le bilan démontre seulement 67 500 allers-retours utilisés durant la dernière année, ce qui modifie d’une certaine façon les projections futures.

Face à cette information, Joël Arseneau remarque : « On apprend que le gouvernement, un peu en catimini, semble avoir diminué ses propres cibles quant à un programme dont on constate l’échec depuis qu’il a été mis en œuvre. »

« Abaisser les cibles de son propre programme de 30 % ne dupera personne », lance-t-il. « Pour les régions, le premier lien est souvent la route. Mais, dans certaines régions éloignées, c’est la navigation ou encore le transport aérien », mentionne M. Arseneau.

Mal ficelé

« On trouvait que le programme était mal ficelé, on craignait qu’il ne change pas grand-chose dans la desserte aérienne de nos régions et on craignait qu’il n’atteigne pas ses objectifs. Là, ce que le gouvernement nous dit essentiellement, c’est qu’on n’atteindra pas nos objectifs, mais si on [les] réduit, on pourra dire que ça a fonctionné », soutient le député.

Manque d’écoute

Selon lui, la CAQ « a choisi de miser exclusivement sur la stimulation de l’offre comme moyen d’améliorer le transport aérien régional ».

« Ce que ça ne nous dit pas, c’est si le service en a nécessairement été amélioré », poursuit-il. Il répète que les régions méritent un service aérien « fiable et abordable », tout en critiquant essentiellement un manque d’écoute de la part du gouvernement.

Transport interrégional

Le politicien souhaiterait que le PAAR soit bonifié et demande la tenue rapide d’une rencontre du comité permanent sur le transport aérien.

« On a fait des travaux pendant six mois au sein d’un groupe d’intervention de transport aérien régional, on a accueilli plus d’une vingtaine de mémoires. Il y avait des propositions qui ont été faites. On a choisi une autre option, qui est un programme qui a été mis en œuvre, mais qui ne donne pas les résultats escomptés », explique M. Arseneau.

« On veut le transport interrégional, on veut élargir l’accès au programme pour les organismes sans but lucratif et même aux PME », poursuit-il. Ce dernier demande également « de créer un volet 3 pour du développement de l’offre de façon innovante par les gens des régions ».

À lire aussi :