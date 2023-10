Des karatékas de Sept-Îles brillent en Argentine

Les athlètes de l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles ont obtenu d’excellents résultats au Championnat panaméricain qui se tenait en Argentine du 4 au 8 octobre.

Julie Roy a été la plus décorée de la délégation de l’IKSSI avec deux médailles en individuel, soit l’or en kumite (combat) et l’argent en kata (formes), en plus du titre en équipe pour le kata en compagnie de Nancy Lévesque et de Jenny Cummings.

Cette dernière compte aussi une médaille individuelle en kumite, soit de bronze.

Alain Méthot s’est illustré en combat, terminant sur la plus haute marche du podium.

Le plus jeune membre de l’Institut présent en Argentine, Mathis Pineault, s’est classé quatrième en kata.

Le groupe de l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles était accompagné de son président et instructeur en chef. Marco Coulombe agissait comme arbitre lors de la compétition.