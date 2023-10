Terrain vacant sur la rue Père-Divet : pas dans les plans d’y faire des stationnements

L’option de transformer les terrains à l’angle Père-Divet et Gamache en stationnements est souvent énoncée pour régler la problématique d’espace à proximité de l’Hôpital de Sept-Îles. Toutefois, l’un des propriétaires des deux lots n’est pas intéressé à une telle option.

C’est la Société canadienne d’hypothèques et de logement qui gère le terrain du 56 rue Père-Divet, où était situé un immeuble de six logements. Ce dernier est passé au feu en avril 2021.

En plus du terrain vacant, la SCHL est propriétaire de trois immeubles à logements dans ce secteur. Il s’agit du 60 rue Père-Divet, ainsi que du 487 et du 479 rue Gamache. Au total, on parle de 18 logements.

Rejoint par le Nord-Côtier, la SCHL dit privilégier la vente du terrain et des propriétés pour que le tout garde une fonction locative.

« La propriété est située au centre-ville de Sept-Îles, un endroit idéal pour les habitations à logements multiples. Le plan actuel consiste à vendre la propriété dans son ensemble, y compris les trois bâtiments et le terrain vacant », écrit Brie Martin, porte-parole de la SCHL. « La SCHL espère trouver un acheteur qui veillera à ce que les bâtiments et le terrain continuent d’être utilisés pour le logement social, à un coût raisonnable. »

Du côté de la Ville de Sept-Îles, on semble favorable à cette avenue.

« Dans le contexte actuel, où les logements sont rares, la Ville ne peut que voir d’un bon œil la volonté des propriétaires de préserver la vocation résidentielle de ces immeubles », mentionne par courriel le service des communications de la Ville de Sept-Îles.

Le CISSS de la Côte-Nord a indiqué avoir analysé l’option de créer des stationnements sur les terrains vacants de l’intersection de l’avenue Gamache et rue Père-Divet. Par contre, cette alternative n’a pas été retenue. Les terrains étant jugés trop loin de la future entrée de l’urgence de l’hôpital.

La Ville de Sept-Îles et le CISSS de la Côte-Nord ont entrepris des négociations pour une possible vente du parc des Aînés, dans le but d’y créer des stationnements.