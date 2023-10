François Laflamme et Lisa-Marie Gallant, des habitués au sport de compétition

Chez les Laflamme-Gallant, le hasard a bien fait les choses l’an dernier. Mathias Laflamme a été retenu par les Espoirs du Saguenay-Lac-Saint M17 AAA, après que sa sœur Julianne ait opté pour le Cégep de Chicoutimi, pour ses études en techniques de physiothérapie. Les parents rentabilisent leurs sorties.

« Un deux pour un », diront les parents, François Laflamme et Lisa-Marie Gallant.

La situation est la même encore cette année, sauf que Mathias a fait sa place avec les Élites de Jonquière M18 AAA.

M. Laflamme et Mme Gallant sont habitués à des hivers forts occupés et au sport de compétition. Si pour Mathias c’est le hockey, pour Julianne c’était la ringuette et le volleyball. Maman a également été entraîneure à la ringuette.

« Peu importe la discipline, pour se rendre au niveau provincial, ça va coûter cher », souligne le paternel.

Que son fils joue pour une équipe de la Côte-Nord, ou au Saguenay, la facture est la même, ou presque, selon lui.

Pour la saison de Mathias avec les Élites, c’est 8 000$, en plus de 175$ par mois pour la pension, « montant que je ne dépense pas en gaz ou en épicerie. Pas sûr qu’on est perdant financièrement », dit-il.

« On est conscient que ce ne sont pas tous les parents qui peuvent se permettre ça », renchérit Mme Gallant.

Le couple se rend une fois par mois au Saguenay, lorsque deux matchs locaux sont à l’horaire. « On sauve sur le logement (en allant à l’appartement de leur fille) », mentionne M. Laflamme.

Les deux disent avoir apprécié la rencontre de parents, en marge de la saison des Élites. « Ils (personnel d’entraîneurs/encadrement) sont sur la coche. Le service va avec ce qu’on paye. »

Fiston demeure dans la même famille de pension que l’an dernier. « Ça joue beaucoup sur le bien-être et ça rassure les parents », souligne Mme Gallant.

En terrain connu

François Laflamme est bien placé pour comprendre et parler du cheminement de son fils. Il a aussi joué dans le midget AAA pour les Élites de Jonquière, dans les années 90, tout comme l’oncle de Mathias, Christian (frère de François), au début des années 2000.

« Même si ça fait 25 ans, je sais c’est quoi partir de la maison, aller en pension, pour lui en parler. »

Comme parents, François Laflamme et Lisa-Marie Gallant tiennent à supporter Mathias dans son parcours de hockeyeur.

« On ne voit pas ça comme des sacrifices. On aime ça. On sait ce que c’est et on supporte notre fils. Il est bien. On est capable de se permettre ça », de dire Mme Gallant.

« Ça devient un mode de vie le sport de niveau compétition, c’est rendu une routine. C’est une belle école de vie », soulève M. Laflamme.

Leur fils aspire se rendre le plus loin possible dans son sport. « Nous, ce qu’on veut, c’est qu’il soit sérieux dans ses affaires. C’est son rêve et il travaille fort pour. Il réalise aussi la chance qu’il a (certains de ses amis ont été retranchés) », exprime Lisa-Marie Gallant.

L’attaquant de 15 ans est éligible pour une autre saison avec les Élites l’an prochain.