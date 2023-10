Marée Motrice se prépare à affronter les zombies

Le Vieux-Poste de Sept-Îles sera le seul espace habitable le 21 octobre prochain dans la municipalité. Marée Motrice se prépare à accueillir les réfugiés face à un envahissement de morts.

« Le chemin est long et ardu pour atteindre le camp des réfugiés et pourtant c’est la seule option restante. Vous n’avez plus le choix, prenez votre courage à deux mains et préparez-vous, ils arrivent. »

C’est avec cette phrase que l’organisme Marée Motrice lance l’invitation pour la quatrième édition du Vieux-Poste Hanté.

La Ville de Sept-Îles sera ainsi envahie par les morts le 21 octobre, de 14h à 20h, avec plusieurs activités au programme.

Le volet familial se tiendra de 14h à 17h, celui pour les 14 ans et plus de 18h à 20h. Les moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Parcours aux zombies (départ du sentier près des Galeries montagnaises), expériences scientifiques dans la Chapelle, espace de jeux de kermesse, musique avec Sweet Rock (18h à 20h) et espaces de délices agrémenteront l’événement, rendu possible grâce à la participation de nombreux partenaires. Ceux et celles qui veulent donner un coup de main à l’organisation sont invités à se manifester par courriel à maree.motrice.2021@gmail.com.