Offrir la lecture aux aînés qui ne peuvent plus lire

L’organisme Liratoutâge interpelle les milieux d’hébergement pour aînés de la Côte-Nord ainsi que des bénévoles afin de rendre plus accessible la lecture aux clientèles de ces établissements.

Seulement quatre milieux d’hébergement offrent le service de Liratoutâge sur la Côte-Nord, tous situés à Sept-Îles. « Je voudrais qu’il y en ait partout sur la Côte-Nord », s’exclame Godelieve De Koninck, fondatrice de Liratoutâge, un organisme qui a déjà 16 ans d’existence.

Le service a débuté à Québec et s’est tranquillement dispersé dans les régions avoisinantes. L’objectif de Mme De Koninck est de le déployer dans le plus d’établissements possible. Actuellement, dans l’ensemble du Québec, plus de 200 milieux d’hébergement, comme des CHSLD, RPA ou autres, bénéficient de ce service.

Lire une fois par semaine

Essentiellement, il s’agit d’amener la lecture aux personnes aînées afin de les divertir et de leur permettre de ressentir les bienfaits de cette activité.

« Ma mission, c’est de lire aux personnes qui ne peuvent plus lire », mentionne la passionnée de lecture et orthopédagogue. « On leur lit toute sorte de choses, des contes, des légendes, des récits de voyages, des biographies ou des poèmes », poursuit Mme De Koninck qui a fondé l’organisme en raison d’un manque qu’elle a remarqué, par exemple, dans les CHSLD.

Celle qui préconise le contact humain aux livres audio pour cette clientèle ajoute : « C’est aussi de voir quelqu’un qui prend la peine de leur faire la lecture une fois par semaine. »

« La lecture n’a pas de limites », lance-t-elle.

Jumelage

L’organisme Liratoutâge lance un appel à tous dans le cadre d’une campagne de visibilité, qui arrive de concert avec la Journée internationale des personnes âgées le 1er octobre.

Notons qu’il s’agit d’une initiative qui se réalise avec le soutien de l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ). Deux capsules web ont d’ailleurs été lancées à cette occasion afin d’aider le recrutement dans la région.

Godelieve De Koninck précise que les établissements peuvent contacter Liratoutâge, de même que les citoyens qui souhaitent faire du bénévolat. L’organisme s’occupera de faciliter le jumelage. « Par exemple, on place le bénévole [dans un CHSLD] près d’où il demeure », explique cette dernière.

Les futurs bénévoles recevront également une formation, donnée par Zoom, afin de les orienter dans cette tâche.

Briser l’isolement

Guidé par des valeurs de partage, de respect, de participation sociale et de plaisir, le service a aussi pour but de briser l’isolement des personnes aînées et stimuler l’activité intellectuelle chez elles. Faisant référence à l’isolement qu’a causé la pandémie, Mme De Koninck déclare : « Il fallait recrinquer ce beau monde-là. Ils étaient complètement abandonnés. »