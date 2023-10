Le vent empêche le Queen Mary 2 d’accoster à Sept-Îles

Les Septiliens ne pourront pas admirer le Queen Mary 2 au quai des croisières aujourd’hui. Le navire de 345 mètres de long n’a pas été en mesure d’accoster en raison des forts vents.

Le Queen Mary 2 a tenté à deux reprises de venir accoster, mais sans succès.

« Le capitaine a essayé tôt ce matin vers 7h et ça ne marchait pas bien. Il est allé au large pour attendre et par la suite il a fait une deuxième tentative et ça ne marchait pas plus, même avec l’utilisation des bateaux-remorqueurs (Tug boat). Il a donc pris la décision de quitter », explique Suzanne Cassista, Cheffe d’escale de Destination Sept-Îles Nakauinanu.

La visite du Queen Mary 2 à Sept-Îles devait aussi servir à souligner le 10e anniversaire de la traversée en solitaire de l’océan Atlantique de Mylène Paquette.