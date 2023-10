Jacob Girard court dans la cour des grands 

Jacob Girard a maintenant des références sur le calibre du circuit universitaire de cross-country. L’athlète de 19 ans originaire de Port-Cartier a pris part à sa première course aux couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval, le 23 septembre.

Lors de l’Invitation Rouge et Or sur les Plaines d’Abraham à Québec, sur un parcours qu’il avait couru en 2019, alors qu’il était en secondaire 5, Jacob Girard a terminé 8e. Il a parcouru les huit kilomètres en un temps de 00:26:33.1.

« Ç’a plutôt bien été, malgré quelques problèmes de dos. Le feeling était globalement bon », a-t-il fait savoir.

Celui qui était avec les Trappeurs du Cégep de Baie-Comeau, lors de ses années collégiales, dit travailler fort pour régler ses problèmes de dos qui le suivent depuis l’an passé. Ils ne l’ont pas empêché d’avoir de bons résultats dans les rangs collégiaux, a-t-il dit. Jacob Girard avait pris le deuxième rang au Championnat provincial collégial du RSEQ.

La recrue du Rouge et Or voit sa première saison universitaire comme une année d’adaptation.

« Je veux faire mes marques. C’est une année d’apprentissage. Je vise une réussite d’équipe plus qu’individuelle. Je regarde où je me situe en ce moment pour bâtir pour l’an prochain. Je n’ai aucune attente. Si une opportunité se présente, je vais la prendre et être content », a mentionné le coureur.

Ses performances et sa condition lors des prochaines courses, le 7 octobre pour l’Interconférence (Québec/Maritimes) à Fredericton (Nouveau-Brunswick) et le 28 octobre à Rawdon (Championnat RSEQ), lui permettront de savoir s’il sera des Championnats canadiens U Sports.

« Pour le U Sports, on a une bonne profondeur d’équipe, on verra selon ma forme. Au niveau civil (canadien), je ne suis pas encore à ce niveau, vu ma première année Senior. »

Parlant de profondeur, le Rouge et Or avait cinq athlètes parmi les six premiers au classement masculin sur les Plaines, à Québec.

La formation de cross-country de l’Université Laval aligne notamment Philippe Morneau-Cartier, deuxième au Championnat U Sports 2022 de cross-country, et Jean-Simon Desgagnés, 8e au 3000 m steeple au Championnat du monde d’athlétisme à Budapest, en août. Ils ont d’ailleurs terminé premier et deuxième sur les Plaines le 23 septembre.

« Ils sont inspirants. On a les meilleurs du Québec et du Canada dans l’équipe. Je suis habitué à m’entraîner seul. La dynamique est différente et c’est plus bénéfique qu’autre chose avec eux. Tu vois jusqu’où tu peux aller. C’est plaisant de voir comment ils s’entraînent », a laissé entendre le Port-Cartois.

Jacob soutient que la marche est grosse entre le circuit collégial de cross-country et celui universitaire. « C’est plus fort. Les gars ont plus d’expérience, ils sont plus âgés.»

Après la saison de cross-country, vers la fin novembre, Jacob Girard, aux études en génie électrique, amorcera sa saison d’athlétisme en salle. Il vise une sélection pour les Championnats U Sports au 3 000 m. Lors des compétitions, il courra aussi le 1 500 m pour gagner en vitesse.