Une nouvelle initiative pour protéger la rivière Magpie d’un projet de barrage

Dans ses efforts pour protéger la rivière Magpie de tout projet d’hydroélectricité, l’Alliance Muteshekau-shipu a annoncé l’inscription officielle du cours d’eau comme Aire du patrimoine autochtone et communautaire (APAC).

« Le registre APAC a été créé en 2008 pour sensibiliser à l’importance des pratiques de conservation menées par les peuples autochtones et les communautés. Il s’agit d’un registre mondial de territoires et d’aires auto-identifiés et conservés par les peuples autochtones et les communautés locales », explique l’organisme sur son site Web.

Pour obtenir cette reconnaissance à titre d’APAC, il faut respecter plusieurs critères comme une connexion et une relation profonde entre le territoire et les communautés autochtones et locales, et un système de gouvernance local qui assure la conservation du territoire.

« Encore une fois, grâce au leadership de notre communauté, Muteshekau shipu rayonne à l’international avec l’obtention d’un statut d’Aire du patrimoine autochtone et communautaire, une première au Canada. Nous venons de solidifier la protection de cette importante rivière de notre Nitassinan et consolider la vision innue pour son avenir », a commenté le chef de la communauté d’Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho.

Par cette action, les membres de l’Alliance veulent qu’Hydro-Québec renonce à tout projet de barrage sur la Magpie.

« Nous ajoutons une nouvelle brique à la protection de la rivière Magpie à travers cette reconnaissance comme APAC. Espérons qu’Hydro-Québec finira par entendre raison et rayera définitivement de la carte tout nouveau projet hydroélectrique sur cette rivière », a affirmé Pier-Olivier Boudreault, directeur de la conservation, SNAP Québec.

Dans son plus récent plan stratégique, Hydro-Québec n’avait aucun projet pour aménager des installations hydroélectriques sur la rivière Magpie. Par contre, le fait que le gouvernement québécois refuse de protéger la rivière inquiète l’Alliance Muteshekau-shipu.

Les membres Alliance Muteshekau-shipu profite aussi de cette annonce pour formuler une demande au gouvernement fédéral. Ils veulent l’inscription immédiate de la rivière Magpie à la base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC) gérée par Environnement et changement climatique Canada.