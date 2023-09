Un nouveau club de badminton à Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam

Deux adeptes de badminton veulent ramener ce sport au premier plan à Uashat mak Mani-utenam et Sept-Îles, mais aussi, initier les jeunes de 7 à 12 ans. « On a perdu des plumes », lance Alex Couture.

Si l’an dernier, il a mis sur pied une ligue, Alex Couture, entraîneur en badminton à l’école Manikanetish et porteur du même chapeau pour les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles, veut redonner un autre souffle au badminton.

M. Couture et Georges Roy, coordonnateur du bloc sportif – secteur éducation à l’école Manikanetish, mettent sur pied le Club de badminton Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam.

Il s’agira d’entraînements dirigés avec un groupe pour les 7 à 12 ans (gratuit) et un pour les 13 ans et plus. Il y aura aussi du badminton libre à l’horaire.

Les activités se dérouleront au gymnase de l’école Manikanetish. « C’est le nouveau Centre socio », lance Alex Couture. Il sera possible de profiter des autres installations sur place.

« On a le staff. On va s’en servir pour faire profiter de notre encadrement à la communauté et aux gens de Sept-Îles, en soirée. On est inclusif », souligne M. Roy, au sujet du club civil.

Question de connaître l’intérêt des jeunes, un camp d’initiation pour les 7 à 12 ans aura lieu le 7 octobre, de 9 h à 12 h, avec la présence de Donald Marchand.

L’objectif est aussi d’attirer plus de joueurs sur les terrains. « Le niveau baisse depuis la pandémie, et on veut créer un bassin de joueurs et ramener la pyramide de performance. On a perdu des plumes », se désole Alex Couture, qui souhaite aussi le retour de tournois civils.

« On veut redonner vie au badminton au niveau civil, chez les jeunes et les adultes », mentionne Georges Roy. Il ajoute qu’à la fin des années 90, début 2000, le Club Innu badminton comptait près de 80 membres, et le Club le Volant de Sept-Îles était aussi populaire.

Ce qui donne espoir aussi aux deux hommes, c’est le retour du badminton à Baie-Comeau et à Havre-Saint-Pierre. « Le badminton est en progression au niveau scolaire », soutient M. Roy.

