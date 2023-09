Des hausses salariales d’environ 25% chez Brasco à Sept-Îles

Grâce à un nouveau contrat de travail, les quelque 140 travailleurs et travailleuses affiliés au Syndicat des Métallos obtiennent des hausses de salaire allant de 17 à 20 % dès la première année, suivies de hausses de 3,75 % la deuxième année et de 3,5 % la troisième année.

Ainsi, la hausse salariale sera de 5,50 $ la première année, dont 1 $ l’heure sera rétroactif à janvier 2023 et 4,50 $ l’heure entrera en vigueur en janvier 2024.

« On reconnaît l’importance de ces travailleurs et on se donne les moyens de garder l’expertise dans la région en offrant des emplois de qualité chez Brasco. On ne se contente pas d’aller chercher l’inflation, on assure de vrais bons emplois », estime le président de la section locale 7065 des Métallos, Nelson Breton, par voie de communiqué.

Les travailleurs de Brasco assurent le brasquage des cuves ainsi que certaines tâches de location de main-d’œuvre à l’Aluminerie Alouette.

Le contrat de travail a été négocié en avance, alors que l’échéance du contrat précédent était prévue en janvier. Il a été accepté dans une proportion de 88%.

Il comprend aussi des améliorations au niveau des vacances, de la part des cotisations d’assurance collective assumée par l’employeur et de la prime pour le travail le dimanche.

« C’est un excellent contrat qui devrait donner une chance de stabiliser la main-d’œuvre d’expérience et éventuellement de recruter de nouveaux travailleurs », conclut Nelson Breton.