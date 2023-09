Plus de volleyball pour les jeunes du primaire à Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam

Deux « maman volley » veulent donner de nouvelles opportunités à des jeunes de s’adonner à ce sport et de le parfaire.

Yanicka Lévesque et Tania Guillemette ont mis sur pied un camp de mini-volley pour les jeunes du primaire et une ligue pour ceux de 12 à 17 ans.

« Il y a du volley juste un mois en parascolaire (précédent le Tournoi Orange). Si un jeune accroche et qu’il aime ça, il a juste un mois. Dans les autres sports, c’est tout autre. S’il y a une ville où ça joue au volley, c’est Sept-Îles », a soulevé Mme Lévesque.

Le camp de mini-volley, qui a débuté cette semaine, leur offre de goûter à ce sport plus longtemps qu’avant lors de leur primaire. Il rejoint une soixantaine de jeunes de Sept-Îles et de Uashat mak Mani-utenam. Quelques places sont encore disponibles.

Ça se déroule au gymnase de l’école Manikanetish, grâce à un partenariat. « On est inclusif », souligne Mme Guillemette.

Pour les jeunes de 4e et 5e années du primaire, les entraînements (mixte) ont lieu à 17h les mardis, jeudis et vendredis. Pour ceux de 6e année, ça se passe à 18h. Les deux premiers soirs sont consacrés aux filles, le troisième, aux gars.

12-17 ans

Yanicka Lévesque et Tania Guillemette offrent aussi une ligue pour les 12-17 ans. Ça se joue les dimanches, à l’école Manikanetish, de 8h30 à 13h. Il s’agit d’inscription par équipe. Pour équilibrer le calibre, il y a motion/démotion. « On vise quinze équipes », indique Yanicka.

« C’est pour offrir plus de volume de matchs aux jeunes et qu’ils conservent les acquis des pratiques du scolaire, et aussi pour le plaisir de jouer », assure Tania.

Au niveau scolaire, le calendrier d’ici les fêtes ne comprend qu’un tournoi. Les deux femmes verront si elles poursuivent la ligue en janvier, étant donné qu’il y a davantage de tournois à l’horaire.

Les deux « maman volley » comptent sur la collaboration de Hugo St-Pierre qui chapeaute le mini-volley, avec l’aide notamment d’Ismaël Fontaine pour entraîner.

Après les fêtes ou l’an prochain, il est possible qu’elles mettent sur pied un camp pour les jeunes qui ne sont pas retenus dans les équipes scolaires pour leur donner une chance de poursuivre dans ce sport et d’avoir de meilleures chances pour la saison suivante.