La culture innue en vedette à l’école du Boisé

L’école primaire du Boisé tient une semaine complète d’activités, en marge de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation du 30 septembre.

L’école du Boisé de Sept-Îles compte 300 élèves, dont 65 issus des Premières Nations. Pour la première fois cette année, une éducatrice spécialisée occupe un poste qui est entièrement dédié à les accompagner à travers leurs apprentissages.

En marge de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation du 30 septembre, cette dernière, Anick Beaudin, a mis en place une foule d’activités pour initier les élèves de l’école à la culture innue.

Une aînée de la communauté et ex-enseignante viendra donner des ateliers de fabrication de bracelets, en plus de présenter et de faire goûter le met traditionnel de la banique. Les élèves ont aussi bricolé des chandails oranges, qui ont été accrochés dans l’atrium de l’école.

Vendredi, la semaine se conclura de belle façon, avec un spectacle mettant en valeur culture innue sera présenté aux élèves. Makusham, pow-wow et chants seront notamment à l’honneur.