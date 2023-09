Québec donne plus de 260 000 $ aux MRC de la Minganie et du Golfe-du-Saint-Laurent

Québec versera 262 123 $ pour soutenir deux initiatives de coopération intermunicipale dans les MRC de la Minganie et du Golfe-du-Saint-Laurent, afin de leur permettre de regrouper des ressources et d’améliorer, à moindre coût, la qualité de vie des citoyens.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, et la ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain en ont fait l’annonce mardi.

La Minganie reçoit 12 123 $ pour établir un diagnostic sur la mise en commun de ses besoins en matière de sécurité et d’équipements informatiques avec ceux des municipalités d’Aguanish, Baie-Johan-Beetz et l’Île-d’Anticosti.

La MRC du Golfe-du-Saint-Laurent touchera 250 000 $ pour embaucher une ressource spécialisée en urbanisme et partager ses services avec les municipalités de Blanc-Sablon, Bonne Espérance, Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent et Gros-Mécatina.

L’aide financière provient du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité. Il permet aux municipalités de regrouper des services et ressources pour améliorer la qualité de l’offre aux citoyens à des coûts plus accessibles.

« Au-delà du partage de la ressource en urbanisme et du diagnostic qui sera établi, des liens entre les organisations seront tissés. Ceux-ci seront très certainement bénéfiques pour une relation à long terme ainsi que la réalisation d’autres beaux projets sur la Côte-Nord », a indiqué la ministre Champagne Jourdain.