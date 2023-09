L’ex-députée Émilise Lessard-Therrien sur la Côte-Nord

Émilise Lessard-Therrien, ancienne députée de l’Assemblée nationale du Québec au sein de Québec solidaire (QS), est de passage sur la Côte-Nord. Elle s’est arrêtée le temps d’une activité d’escalade, près de Baie-Comeau, le 25 septembre, pour y rencontrer une dizaine de membres de sa formation politique.

C’est à l’embouchure de la rivière Mistassini que la politicienne a discuté d’enjeux régionaux, tels que les inégalités sociales, la pauvreté, l’accès aux services publics ainsi que le rapport au territoire et ses ressources.

« Il faut ramener plus de réalités et de sensibilité régionales au sein de Québec solidaire et le projet de société, il doit être réfléchi depuis les régions et porté depuis les régions », mentionne Mme Lessard-Therrien, contente de son arrivée sur la Côte-Nord.

Son chemin ne s’arrête cependant pas dans la Manicouagan, elle se rendra aussi à Mingan (Ekuanitshit).

« J’habite au Témiscamingue, donc je suis complètement à l’extrémité. Rouler cinq ou six heures de plus pour aller rencontrer la communauté, ça vaut le coût », note-t-elle.

La raison principale de sa visite à Ekuanitshit s’explique par son dépôt de projet de loi, en mai 2022 à l’Assemblée nationale, pour protéger le fleuve Saint-Laurent. « Il y avait Uapukun Mestokosho d’Ekuanitshit qui s’était déplacée à l’Assemblée nationale pour le déposer avec nous, elle qui avait travaillé très fort pour garantir des droits à la rivière Magpie », poursuit-elle.

Poste convoité au sein de la formation politique

Celle qui représentait la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue n’a pas été réélue à la dernière élection.

Elle se présente aujourd’hui candidate pour devenir la prochaine co-porte-parole de QS, tout comme la députée Ruba Ghazal, que le Manic a rencontrée plus tôt ce mois-ci.

La passionnée de politique a débuté une tournée du Québec il y a 10 jours. Elle a traversé les paysages de l’Outaouais, Lanaudière, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Baie-Saint-Paul et Québec. Après la Côte-Nord, elle se dirigera vers le Bas-Saint-Laurent, la Beauce, le Centre-du-Québec, l’Estrie et Longueuil.

« J’aurais pu me concentrer dans les pôles où ça aurait été plus payant pour moi, disons pour une élection. Pour moi, cette tournée-là […] c’est une occasion de dire que toutes les régions sont importantes », déclare Émilise Lessard-Therrien.

« Je demeure convaincue que Québec solidaire a la meilleure offre politique pour répondre aux enjeux et aux besoins des régions, de la ruralité », conclut-elle.

