Le Husky football s’avoue vaincu au Saguenay

Le Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles se mesuraient à des équipes aguerries dimanche à Saguenay. Pour ce premier voyage sur la route, il a subi la défaite tant dans le cadet que dans le juvénile.

La formation cadette, privée de six joueurs (blessures) n’a concédé qu’un seul touché, mais n’est pas parvenue à s’inscrire au pointage. Elle s’est inclinée 8-0 face à leurs hôtes des Mustangs de l’école Odysée – Dominique-Racine de Chicoutimi.

« En offensive l’exécution est à travailler. On est aussi à la recherche de plus d’implication physique », a indiqué l’entraîneur Jean-Pierre Lord. « Je pense qu’on a toujours une équipe bourrée de talent.

Il a parlé d’une belle progression pour Marc-Aurèle Fontaine au niveau des remises, mais aussi pour ses bloqués.

Son équipe devrait avoir du renfort pour son match du dimanche 1er octobre (10h), à Sept-Îles, face aux Cyclones de l’école Charles-Gravel de Chicoutimi-Nord, avec le retour des blessés.

Dans le juvénile, le Husky a tenu le coup face aux Mustangs lors de la première demie (pointage : 7-9), malgré la perte de son quart-arrière Adam Minier tôt dans la rencontre. La troupe de Luc Turner s’est toutefois avouée vaincue 23-7. Les points des Septiliens sont venus du touché de Elliot Gauthier, sur 11 verges, résultat de la passe de William Turcotte.

« La perte de notre quart-arrière a changé notre plan de match. Il a fallu trouver un plan B, même C. Défensivement, on a bien fait en donnant que deux touchés (l’autre est sur un retour d’interception). Dans l’ensemble, on a bien répondu », a mentionné l’entraîneur.

Il souhaite que ses joueurs se reprennent dès la prochaine partie (14 octobre, à Jonquière), question de se tracer un chemin plus direct pour les séries, au lieu de passer par le match de barrage.

Statistiques

Cadet

Offensive

Liam Cantin : 38 verges en 6 courses

Défensive

Léo Philippon : 10 plaqués solos + 6 assistés

Broden Pelletier : 8 plaqués solos + 6 assistés

Juvénile

Offensive

William Turcotte QB : 7 passes complétées en 10 tentatives, 1 passe de touché

Ezékiel Lejeune : 13 courses et 3 passes captées pour 33 verges

Elliot Gauthier : 1 passe captée pour un touché

Défensive

Raphaël Cyr : 7 plaqués solos + 1 assisté

Emrik Collard : 5 plaqués solos + 3 assistés et 1 sac du quart

Dylan Fortin : 1 interception

Guillaume Choquette-Blaney : 1 interception