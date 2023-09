Un don de 75 000 $ d’ArcelorMittal au CAB le Virage de Sept-Îles

Le Centre d’action bénévole le Virage de Sept-Îles reçoit un don de 75 000$ de la part d’ArcelorMittal dans le cadre de son projet de relocalisation.

« Je suis toujours émue de voir à quel point la communauté d’affaires répond présente à nos appels et nous apporte son soutien. Chaque jour, je me dis que nous faisons notre travail au CAB pour les bonnes raisons et qu’il fait une différence pour beaucoup de gens dans le besoin. Cela ne pourrait pas se faire sans la généreuse aide d’entreprises comme ArcelorMittal, avec qui nos projets deviennent concrets », a déclaré Karoline Gilbert, directrice générale du Centre d’action bénévole Le Virage.

La somme qui sera versée sur trois ans permettra au CAB le Virage de bénéficier de locaux mieux adaptés à sa mission grâce à une relocalisation. L’organisme aura une cuisine plus grande et sera en mesure d’offrir un centre de jour pour les aînés.

Il est essentiel de s’assurer que ses bénévoles puissent continuer d’œuvrer auprès de la population locale qui fait appel à ses services et dont les besoins sont grandissants », a souligné Mapi Mobwano, président et chef de la direction d’ArcelorMittal.