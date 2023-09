Terrains vacants au coin Gamache et Père-Divet : pas une option pour des stationnements

Le CISSS de la Côte-Nord n’envisage pas d’utiliser les terrains vacants coin Père-Divet et Gamache, en face de l’hôpital, pour créer des places de stationnements.

Dans tout le débat entourant le manque de stationnement dans le secteur de l’Hôpital de Sept-Îles, l’idée de convertir les terrains inutilisés le long de la rue Père-Divet est souvent proposée.

Les deux terrains étaient jadis occupés chacun par un édifice à logements, il y a quelques années. Les deux bâtiments ont été détruits par des incendies. Le premier en 2019 et le deuxième en 2021.

Le CISSS de la Côte-Nord a évalué cette option, mais ne l’a pas retenue, a-t-il confirmé au Nord-Côtier.

« Des démarches n’ont pas été entreprises en ce sens [pour l’acquisition des terrains], puisque les stationnements doivent être situés plus près de la future entrée de l’urgence de l’hôpital », souligne Marlène Joseph-Blais, adjointe à la PDG — relations médias, communications et affaires corporatives, pour le CISSS de la Côte-Nord.

Actuellement, le CISSS de la Côte-Nord possède 429 places de stationnements, alors qu’elle en a besoin de 470.

En raison des travaux d’agrandissement à l’Hôpital de Sept-Îles, qui devraient débuter dans la prochaine année, une centaine de cases de stationnement seront démolies.

« Considérant notamment l’achalandage des stationnements et la démolition à venir d’une centaine de cases, nous devons ajouter un minimum de 200 cases de stationnement pour le personnel et les usagers autour de l’Hôpital de Sept-Îles », écrit Mme Joseph-Blais.

Nos demandes d’entrevues auprès des deux propriétaires des terrains vacants sont restées sans réponse.