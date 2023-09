Les Journées de protection du citoyen regrouperont plusieurs organisations

Ne paniquez pas si vous apercevez une douzaine de véhicules d’urgence dans certaines rues de Sept-Îles le samedi 23 septembre. Ils défileront dans le cadre des Journées de protection du citoyen.

La parade sur les rues Arnaud, De Quen et Maltais, dès 15h, sera le point culminant de l’événement qui se tient au NCSM Jolliet les 22 et 23 septembre.

« Nous voulons rassurer la population, cet événement (parade) est organisé et ne représente pas une situation d’urgence. Tous les véhicules d’urgence rencontrés à l’extérieur du parcours expliqué ci-haut devront être considérés en opération », assure Hugo Porlier, officier des affaires publiques au NCSM Jolliet.

La population est invitée à assister à la parade et à saluer les hommes et les femmes qui représenteront fièrement les organisations sur place, notamment la Sûreté du Québec, le Service de sécurité incendie de Sept-Îles, Paraxion, la GRC et Service correctionnel du Canada.

Lors des Journées de protection du citoyen, c’est plus de 20 organisations qui seront présentes pour des opportunités d’emploi, mais aussi pour présenter leurs équipements et leurs véhicules d’urgence.

Par ailleurs, en plus d’accueillir sur ses lieux l’événement, l’équipe du NCSM Jolliet, dans le cadre du 100e anniversaire de la Réserve navale, réitèrera son Droit de cité à l’Hôtel de Ville de Sept-Îles, à 11h30, le 23 septembre, elle qui est installée dans la municipalité depuis près de 35 ans.

« L’engagement envers le pays des marins sur la Côte-Nord date depuis la création de la Réserve navale il y a maintenant 100 ans. C’est cet engagement encore actuel que nous voulons souligner, réitérant le Droit de cité avec notre partenaire de toujours, la Ville de Sept-Îles et ses citoyens », soutient le capitaine de corvette, Martin Boulay, commandant du NCSM Jolliet.

Pour sa part, M. Porlier, coordonnateur du rendez-vous sur deux jours, parle de l’implication de la Réserve navale en lien avec les événements qui ont frappé Sept-Îles particulièrement en juin.

« S’il y a un point positif à retirer des incendies des derniers mois c’est qu’ils ont démontré que les différents intervenants sont prêts à travailler ensemble pour protéger nos concitoyens. La force du nombre et l’implication totale de chacun ont permis d’être prêt et efficace. Avec les Journées qui s’en viennent, nous voulons rassembler tous les intervenants et permettre à la population d’en connaître plus sur eux, les équipements, les véhicules, etc. »