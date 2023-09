ArcelorMittal et Rio Tinto à l’honneur pour les Trophées Reconnaissance SST

Les performances en santé et sécurité du travail chez ArcelorMittal et Rio Tinto ont été récompensées le 19 septembre par l’Association minière du Québec (AMQ).

C’est lors de son colloque en santé et sécurité du travail (SST) que l’Association a décerné ses Trophées Reconnaissance SST.

Ainsi, les efforts de 55 contremaîtres et superviseurs de l’industrie minière de la Côte-Nord, soit d’ArcelorMittal et de Rio Tinto Fer et Titane ont été soulignés grâce au maintien de milieux de travail sécuritaires pour des périodes variant entre 50 000 et 500 000 heures pour l’année 2022.

Ces travailleurs font partie d’un groupe de 169 contremaîtres et superviseurs travaillant dans l’industrie minière québécoise et étant honorés par l’AMQ cette année.

« Cette année encore, les excellents résultats des superviseurs et contremaitres sont une grande fierté pour l’industrie minière et à l’AMQ nous sommes heureux de remettre ces trophées Reconnaissance SST qui témoignent des efforts continus de la part des équipes », mentionne Josée Méthot, présidente-directrice générale de l’AMQ.