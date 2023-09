Des chercheurs se penchent sur l’utilisation de la baie de Sept-Îles

Des chercheurs universitaires sollicitent la population pour brosser un portrait social de la baie de Sept-Îles et de son littoral. Ils vont créer une carte qui révèlera l’importance et la valeur des lieux, à travers le regard des citoyens.

La population de Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam est invitée à participer à la création d’une cartographie collective de la baie de Sept-Îles et de son littoral. À partir d’un questionnaire en ligne d’une douzaine de questions, il est possible d’indiquer les activités pratiquées, les lieux appréciés ou pas, ainsi que les raisons de ces appréciations.

L’exercice vise entre autres à ce que les gestionnaires puissent tenir compte de l’utilisation qu’en font les citoyens, lorsqu’ils auront à prendre des décisions dans le cadre du développement de projets économiques ou environnementaux.

« Un lieu peut devenir important, car on y pratique des activités récréatives, car il nous apporte des moments relaxants, car il représente l’histoire d’une communauté ou, car il est un symbole économique. C’est cela que nous cherchons à comprendre, les raisons de l’appréciation d’un lieu sont multiples et vous êtes les plus à même d’en témoigner », souligne Julie Ruiz, professeure de géographie à l’UQTR.

Autant les citoyens que les élus sont invités à répondre au questionnaire. Les réponses sont anonymes.

« Plus le nombre de personnes qui aura participé au questionnaire sera grand, et plus le portrait social pourra être utile », soulignent les chercheurs.

Les résultats seront diffusés et accessibles à tous en 2024.

Le projet de recherche Cartographions notre baie ! est mené conjointement par l’Université du Québec à Trois-Rivières, l’Université du Québec à Rimouski, l’Université du Québec à Chicoutimi et l’Université du Québec à Montréal.