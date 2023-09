Ann-Sophie Bettez repêchée par Montréal

C’était un grand jour pour la nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin alors que se tenait le repêchage pour les six formations de la LHPF. La Septilienne Ann-Sophie Bettez a dû attendre jusqu’en 14e ronde pour entendre son nom. L’équipe de Montréal en a fait son avant-dernier choix.

C’est par la retransmission du repêchage sur des plateformes web que Bettez a entendu sa sélection au 79e rang au total.

« Je n’avais pas d’attente. Ce fut un bon suspens », a-t-elle dit, contente d’avoir été repêchée. En plein déménagement, elle n’a pas eu le temps de stresser avec la séance de sélection.

Même si elle demeure à Montréal, l’attaquante qui aura 36 ans en octobre était ouverte à se retrouver au sein d’un des autres clubs. « Je voulais vivre l’expérience de cette nouvelle ligue, mais ça facilite du fait que c’est Montréal », a-t-elle souligné en entrevue au Nord-Côtier.

Elle considère que c’est un honneur de faire partie des joueuses repêchées, « parmi l’élite. »

Bettez entend faire sa place lorsque viendra le camp d’entraînement. Elle voudra donner le meilleur d’elle-même.

Même si elle figure parmi les filles les plus âgées, pour Ann-Sophie, il ne s’agit que de chiffres et elle sait qu’elle est capable de continuer.

Elle se dit fière de faire partie de cette nouvelle ligue. « Cette ligue va rester des siècles et des siècles, je l’espère. Je ferai partie de ce virage, de l’histoire. »

La LHPF, qui amorcera ses activités en janvier prochain, comptera six formations, soit Montréal, Ottawa, Toronto, Boston, New York et Minnesota. Le calendrier de la première saison comprendra 24 parties.

Dans les dernières semaines, Montréal, avait mis sous contrat trois joueuses d’impact, soit Marie-Philip Poulin, la gardienne originaire de La Malbaie, Ann-Renée Desbiens ainsi que Laura Stacey. La directrice générale de l’équipe est Danièle Sauvageau, l’entraîneure-chef Kori Cheverie.