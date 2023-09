La Course du 50e Parallèle attire encore plus de participants

La Course du 50e Parallèle de Port-Cartier continue de gagner en popularité. Sa deuxième édition présentée dimanche a attiré 223 personnes, une vingtaine de plus que l’an dernier.

Dame Nature, qui avait laissé entrevoir vents et pluie, s’est contenté que de petites rafales. « On a mis les chapelets sur la corde à linge et allumé les lampions. La température était avec nous », a dit Brigitte Chamard, instigatrice de ce rendez-vous de course à pied, qui a succédé au Demi-marathon Rosaire-Roy.

Elle s’est dite contente de l’édition 2023 et considère que les changements apportés, notamment au niveau de la signalisation, amènent une formule gagnante. L’événement ne nécessite aucune fermeture de rue, mais l’apport des bénévoles facilite le tout.

« Pour ça, ça prend du beau travail des bénévoles », a-t-elle mentionné. Ils étaient une cinquantaine un peu partout sur le parcours, mais aussi à la zone de départ/arrivée.

La Course du 50e Parallèle, qui se tient à l’approche de l’automne, laisse du temps aux adeptes de s’entraîner et tombe aussi à point avec les courses de cross-country à venir au niveau scolaire.

Une troisième édition est annoncée pour 2024. « La formule va rester la même que cette année. S’il y a quelque chose à changer, ça sera juste pour améliorer l’événement », a conclu Brigitte Chamard.

Le podium du 21,1 km chez les hommes, Raphaël Bilodeau (au centre, ), médaillé d’or, Hayden Farrell (à gauche), médaillé d’argent, et Patrice Villeneuve (à droite), médaillé de bronze.

La gagnante du 21,1 km chez les femmes, la Portcartoise Annick Dupéré, est entourée des Baie-Comoises Julie Garon-Jomphe (à gauche) et Elsa Tremblay-Lamarre (à droite).

Résultats complets au https://www.gestionspact.ca/resultats