Le Husky football divise face aux Centurions

Les nombreux partisans présents aux matchs d’ouverture du Husky football de Jean-du-Nord/Manikoutai ont eu droit à deux bonnes rencontres sur le terrain derrière les écoles secondaires de la rue Comeau à Sept-Îles.

Si le Husky de la catégorie cadet a dû s’avouer vaincu 10-0 devant les Centurions de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien, les locaux dans le juvénile se sont imposés par la marque de 43-28 pour clore la journée.

Le quart-arrière Adam Minier et le receveur Théo Rushworth ont démontré une belle connexion avec deux passes qui ont mené à des touchés. Minier a également traversé la zone des buts deux fois par la course. Danny Tavares et Jacob Mckinnon ont les deux autres majeurs des gagnants.

« C’est une belle victoire convaincante. Avec le score, on a pu faire jouer tout le monde, même les nouveaux. Il y avait une bonne intensité et les gars ont bien exécuté offensivement et défensivement, même s’il y aura des ajustements à apporter. Je suis content de l’effort », a mentionné Luc Turner, l’entraîneur-chef du Husky juvénile.

Dans le cadet, Jean-Pierre Lord a perdu quelques soldats en cours de rencontre, que ce soit offensivement que défensivement en raison de blessures. L’entraîneur-chef s’est dit satisfait dans le contexte.

« Pour un baptême du football pour plusieurs, on sait sur quoi travailler pour s’améliorer. Malgré la défaite, on entrevoit une belle progression. Il y a beaucoup de talent dans l’équipe et la glace est cassée », a-t-il dit.

Les deux formations du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai auront deux bonnes pratiques cette semaine avant de se rendre au Saguenay pour affronter les Mustangs de l’école Odyssée-Dominique Racine de Chicoutimi le dimanche 24 septembre.

Le prochain rendez-vous à Sept-Îles a lieu le 1er octobre pour le cadet qui accueillera les Cyclones de l’école Charles-Gravel de Chicoutimi-Nord.