« C’est gênant », dit Alain Thibault

La Ville de Port-Cartier espère pouvoir entreprendre des travaux de réfection sur le boulevard Portage-des-Mousses dès l’an prochain.

Lors de la séance du conseil du 11 septembre, la municipalité a autorisé le dépôt d’une demande de subvention auprès du programme d’aide à la voirie locale. La municipalité a espoir d’obtenir un montant qui couvrira la majorité des coûts de la réfection du boulevard Portage-des-Mousses.

L’an dernier, le projet de réfection entre la rue Rochelois et la rue Maisonneuve, des deux côtés, était estimé à environ 5 M$. Pour le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, il est capital d’obtenir une aide gouvernementale pour la réalisation du projet.

« Il faut absolument aller chercher le maximum de subvention possible. Le fardeau fiscal est déjà assez élevé pour les citoyens, donc nous, il faut trouver des moyens pour réduire l’impact sur nos finances », dit-il.

Il ajoute qu’il y a déjà plusieurs importants projets dans la municipalité, tels que l’agrandissement de l’usine d’eau potable et la réfection de la 6e et 8e rue. De là, toute l’importance d’aller chercher le maximum d’aide financière.

Le maire est catégorique sur le fait que des travaux sont plus que nécessaires sur cette artère.

« L’état du boulevard Portage-des-Mousses est gênant. Même moi, quand j’emprunte cette portion, je change de voie pour que ça soit plus sécuritaire pour ma voiture. Je comprends que les citoyens soient tannés de cette situation. Il faut réaliser ce projet le plus vite possible », commente le maire Thibault. Il espère que les travaux puissent avoir lieu l’été prochain.